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Раздел: Мир  
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Страны НАТО договорились избавиться от военной техники российского производства

Страны НАТО договорились избавиться от военной техники российского производстваАльянс планирует повышать оперативную совместимость вооруженных сил.

Страны НАТО договорились на саммите в Брюсселе избавляться от оставшейся в наследство у ряда стран-участниц военной техники советского и российского производства.

Об этом говорится в декларации, одобренной по итогам первого дня работы саммита альянса, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.

В документе говорится, что для «преодоления вызовов изменяющейся обстановки» необходимы «оперативно совместимые силы и средства, находящиеся в высокой степени готовности».

Для этого альянс планирует «повышать оперативную совместимость вооруженных сил, работать для целесообразного решения вопроса существующей зависимости от унаследованной военной техники российского происхождения».

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«Мы продолжим внедрять инновации и поддерживать свое технологическое преимущество», – говорится в документе.
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 Теги: НАТО, военная техника

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Сегодня, 18:36 » Автор: Едгар Букмирза
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