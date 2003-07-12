Раздел: Мир
Страны НАТО договорились избавиться от военной техники российского производства
Альянс планирует повышать оперативную совместимость вооруженных сил.
Страны НАТО договорились на саммите в Брюсселе избавляться от оставшейся в наследство у ряда стран-участниц военной техники советского и российского производства.
Об этом говорится в декларации, одобренной по итогам первого дня работы саммита альянса, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.
В документе говорится, что для «преодоления вызовов изменяющейся обстановки» необходимы «оперативно совместимые силы и средства, находящиеся в высокой степени готовности».
Для этого альянс планирует «повышать оперативную совместимость вооруженных сил, работать для целесообразного решения вопроса существующей зависимости от унаследованной военной техники российского происхождения».
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«Мы продолжим внедрять инновации и поддерживать свое технологическое преимущество», – говорится в документе.
Страны НАТО договорились на саммите в Брюсселе избавляться от оставшейся в наследство у ряда стран-участниц военной техники советского и российского производства.
Об этом говорится в декларации, одобренной по итогам первого дня работы саммита альянса, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.
В документе говорится, что для «преодоления вызовов изменяющейся обстановки» необходимы «оперативно совместимые силы и средства, находящиеся в высокой степени готовности».
Для этого альянс планирует «повышать оперативную совместимость вооруженных сил, работать для целесообразного решения вопроса существующей зависимости от унаследованной военной техники российского происхождения».
Читайте также: Украина покупает автобусы у российского производителя военной техники для армии РФ
«Мы продолжим внедрять инновации и поддерживать свое технологическое преимущество», – говорится в документе.
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