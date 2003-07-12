Раздел: Мир
Трамп опубликовал письмо лидера КНДР
Трамп надеется построить с КНДР разумные отношения.
Президент США Дональд Трамп обнародовал фотографию и перевод письма, которое он получил от лидера Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ына, датированного 6 июля. Письмо Трамп опубликовал в Twitter. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Так, в письме северокорейский лидер отметил, что "экстраординарные" усилия Трампа по налаживанию отношений между двумя странами помогут создать "новое будущее" для Северной Кореи и США. Также он выразил надежду на скорую встречу с Трампом.
Читайте также: Трамп назвал лидера КНДР безумцем
Лидер КНДР назвал встречу с Трампом и подписанное двумя лидерами совместное заявление началом "новых будущих отношений" между странами. По его словам, улучшить отношения между США и Северной Кореей поможет новый двусторонний саммит
В свою очередь Трамп назвал письмо "приятным" и сообщил, что это "большой прогресс".
Президент США Дональд Трамп обнародовал фотографию и перевод письма, которое он получил от лидера Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ына, датированного 6 июля. Письмо Трамп опубликовал в Twitter. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Так, в письме северокорейский лидер отметил, что "экстраординарные" усилия Трампа по налаживанию отношений между двумя странами помогут создать "новое будущее" для Северной Кореи и США. Также он выразил надежду на скорую встречу с Трампом.
Читайте также: Трамп назвал лидера КНДР безумцем
Лидер КНДР назвал встречу с Трампом и подписанное двумя лидерами совместное заявление началом "новых будущих отношений" между странами. По его словам, улучшить отношения между США и Северной Кореей поможет новый двусторонний саммит
В свою очередь Трамп назвал письмо "приятным" и сообщил, что это "большой прогресс".
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