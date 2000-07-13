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Раздел: Мир  
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В США назвали лучшего президента за всю историю страны

В США назвали лучшего президента за всю историю страны Опубликованы результаты опроса американцев.

Почти половина жителей США (44% американцев) полагают, что экс-президент Барак Обама был лучшим лидером страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Pew Research Center, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

Отмечается, что Билл Клинтон занял в рейтинге второе место, набрав 33% голосов. Рональд Рейган стал третьим с 32%.

Действующего американского лидера Дональда Трампа поддержали лишь 19% респондентов.

Опрос, в котором приняли участие 2002 человека, проходил в период с 5 по 12 июня.

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Ранее опрос показал, что 42% американцев, большая часть из которых разделяют убеждения Демократической партии США, поддерживают идею объявления импичмента Трампу.
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 Теги: США, опрос, президенты

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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