Раздел: Мир
В Румынии появится новый объект НАТО
Альянс планирует открыть в стране командный центр.
Румыния добилась на саммите НАТО размещения на ее территории операционного командного центра альянса и получения постоянного статуса находящейся в стране многонациональной бригады, заявил в четверг на пресс-конференции президент Румынии Клаус Йоханнис - сообщает Хроника.инфо со ссылкой на GUILDHALL.
«В усилиях по укреплению присутствия [НАТО] на восточном фланге мы добились двух очень важных вещей… [во-первых,] операционного командного центра, — сказал он. — Мы думаем, когда центр будет организован, вместе с нами там будут около 400 штабных офицеров из всех стран НАТО».
«Мы также добились улучшения статуса многонациональной бригады, которую мы образовали, которая приобрела постоянный статус. Мы продолжим переговоры с союзниками с целью их как можно более серьезного присутствия в ней», — сказал он.
Третьим важным результатом, по словам Йоханниса, стало проведение на саммите по инициативе Румынии специальной сессии, посвященной Черному морю, в которой участвовали Украина и Грузия. Президент также сообщил, что в следующем году румынский контингент в Афганистане, включающий военных, жандармов и гражданских лиц, будет увеличен с 770 до 950 человек.
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«Могу вам сказать, что опасности касательно распада союза нет. Есть дискуссия, и эти вопросы были поставлены президентом Трампом. Он просто назвал вещи своими именами, что нормально между друзьями и союзниками. Проблемы были обсуждены, мы расстались с ясным пониманием, что НАТО — единый, уникальный в своем роде, самый сильный военный альянс, который когда-либо существовал на Земле, что мы вместе пойдем дальше», — заявил Йоханнис, добавив, что страны альянса «обязались тратить немного больше, чтобы сделать НАТО еще сильнее».
Румыния добилась на саммите НАТО размещения на ее территории операционного командного центра альянса и получения постоянного статуса находящейся в стране многонациональной бригады, заявил в четверг на пресс-конференции президент Румынии Клаус Йоханнис - сообщает Хроника.инфо со ссылкой на GUILDHALL.
«В усилиях по укреплению присутствия [НАТО] на восточном фланге мы добились двух очень важных вещей… [во-первых,] операционного командного центра, — сказал он. — Мы думаем, когда центр будет организован, вместе с нами там будут около 400 штабных офицеров из всех стран НАТО».
«Мы также добились улучшения статуса многонациональной бригады, которую мы образовали, которая приобрела постоянный статус. Мы продолжим переговоры с союзниками с целью их как можно более серьезного присутствия в ней», — сказал он.
Третьим важным результатом, по словам Йоханниса, стало проведение на саммите по инициативе Румынии специальной сессии, посвященной Черному морю, в которой участвовали Украина и Грузия. Президент также сообщил, что в следующем году румынский контингент в Афганистане, включающий военных, жандармов и гражданских лиц, будет увеличен с 770 до 950 человек.
Читайте также: В США назвали лучшего президента за всю историю страны
«Могу вам сказать, что опасности касательно распада союза нет. Есть дискуссия, и эти вопросы были поставлены президентом Трампом. Он просто назвал вещи своими именами, что нормально между друзьями и союзниками. Проблемы были обсуждены, мы расстались с ясным пониманием, что НАТО — единый, уникальный в своем роде, самый сильный военный альянс, который когда-либо существовал на Земле, что мы вместе пойдем дальше», — заявил Йоханнис, добавив, что страны альянса «обязались тратить немного больше, чтобы сделать НАТО еще сильнее».
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