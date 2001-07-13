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Российский яд продолжает травить британцев

Российский яд продолжает травить британцев В Солсбери зафиксирован еще один случай отравления.

Полиция в британском городе Солсбери занимается расследованием нового инцидента с отравлением вблизи ресторана Zizzi, где Сергей и Юлия Скрипали обедали перед тем, как у них появились симптомы отравления, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Крым.Реалии.

"В настоящее время мы имеем дело с инцидентом на Касл-стрит, Солсбери, с участием человека в возрасте 30 лет", – подтвердила полиция Уилтшира.

В сообщении полиции говорится, что, "учитывая инциденты в Солсбери и Эймсбери, мы принимаем меры предосторожности для обеспечения общественной безопасности".

Сообщается, что полиция намерена обновлять информацию для общественности по мере ее поступления.

Как сообщали британские правоохранители, 44-летнюю Дон Стерджесс и ее 45-летнего приятеля Чарли Роули обнаружили 30 июня без сознания в критическом состоянии в доме в городе Эймсбери, что менее чем за 20 километров от города Солсбери, где в марте отравили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Отравление Скрипалей, которые после длительного пребывания в больнице выздоровели, вызвало дипломатический кризис в отношениях между Великобританией и Западом, с одной стороны, и Россией, с другой. Лондон обвинил в отравлении Скрипалей боевым химическим оружием, которое начали разрабатывать во времена СССР на территории России, нынешнюю российскую власть.

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Москва отвергает эти обвинения, выступая при этом с путаными возражениями, которые часто противоречили друг другу.
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 Теги: Солсбери, Новичок

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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