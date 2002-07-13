Раздел: Мир
В столице Египта прогремел масштабный взрыв
Возможна детонация емкостей с топливом.
Около международного аэропорта Каира произошел взрыв. Жители Каира услышали взрыв недалеко от аэропорта, по данным источника в службе безопасности, взрыв произошел в сооружении, используемом для хранения топлива, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Украинскую правду.
Один из источников сообщил агентству, что полеты были приостановлены, в то время как чиновники выясняли причины взрыва.
Как сообщала Al Arabiya, ссылаясь на министра гражданской авиации Египта, взорвались две емкости для хранения топлива, расположенные за пределами аэропорта.
Однако позже в пресс-службе военного ведомства Египта уточнили, что взрыв произошел вблизи топливных баков за пределами аэропорта Каира на химическом заводе и был вызван высокими температурами.
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Министр также заявил, что инцидент не повлиял на расписание полетов.
Около международного аэропорта Каира произошел взрыв. Жители Каира услышали взрыв недалеко от аэропорта, по данным источника в службе безопасности, взрыв произошел в сооружении, используемом для хранения топлива, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Украинскую правду.
Один из источников сообщил агентству, что полеты были приостановлены, в то время как чиновники выясняли причины взрыва.
Как сообщала Al Arabiya, ссылаясь на министра гражданской авиации Египта, взорвались две емкости для хранения топлива, расположенные за пределами аэропорта.
Однако позже в пресс-службе военного ведомства Египта уточнили, что взрыв произошел вблизи топливных баков за пределами аэропорта Каира на химическом заводе и был вызван высокими температурами.
Читайте также: В Румынии появится новый объект НАТО
Министр также заявил, что инцидент не повлиял на расписание полетов.
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