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Раздел: Мир  
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В столице Египта прогремел масштабный взрыв

В столице Египта прогремел масштабный взрыв Возможна детонация емкостей с топливом.

Около международного аэропорта Каира произошел взрыв. Жители Каира услышали взрыв недалеко от аэропорта, по данным источника в службе безопасности, взрыв произошел в сооружении, используемом для хранения топлива, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Украинскую правду.

Один из источников сообщил агентству, что полеты были приостановлены, в то время как чиновники выясняли причины взрыва.

Как сообщала Al Arabiya, ссылаясь на министра гражданской авиации Египта, взорвались две емкости для хранения топлива, расположенные за пределами аэропорта.

Однако позже в пресс-службе военного ведомства Египта уточнили, что взрыв произошел вблизи топливных баков за пределами аэропорта Каира на химическом заводе и был вызван высокими температурами.

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Министр также заявил, что инцидент не повлиял на расписание полетов.
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 Теги: Каир, взрыв

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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