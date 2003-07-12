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Раздел: Мир  
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Взрыв на производстве в Китае унес 19 жизней

Взрыв на производстве в Китае унес 19 жизней Взорвался объект на химзаводе.

Мощный взрыв на химическом заводе в городе Ибинь в китайской провинции Сычуань произошел вечером 12 июля. В результате инцидента погибли 19 человек, а еще 12 получили ранения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на NewsOne.

По информации местных СМИ, пожар был потушен и расследование его причин продолжается.

Пользователи в китайских соцсетях опубликовали фотографии, демонстрирующие большой огонь и дым, поднимающийся с объекта.

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В Китае были предприняты усилия по улучшению стандартов безопасности труда, но смертельные аварии на производстве остаются распространенными.
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 Теги: Китай, производство, взрыв

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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