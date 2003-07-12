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Раздел: Мир  
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В Канаде рухнул самолет, погиб один человек

В Канаде рухнул самолет, погиб один человекСамолет разбился в 30 км от столицы Канады Торонто, вдали от домов и дорог.

В Канаде легкомоторный самолет разбился близ столицы страны Торонто, пилот погиб. Об этом заявили в полиции региона Йорк, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечено, что инцидент произошел в районе аэропорта города Меркхем, в 30 км от Торонто.

"Самолет разбился далеко от домов и дорог, единственным погибшим оказался пилот", - говорится в сообщении.

Сейчас канадские власти начали расследование катастрофы, на ее место выехала группа следователей.

Ранее сообщалось, что в горах на Аляске потерпел крушение пассажирский самолет de Havilland Otter с 11 пассажирами на борту, однако никто не погиб.

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Перед этим в городе Претория в Южно-Африканской Республике разбился пассажирский самолет. По предварительным данным, в результате катастрофы пострадали около 20 человек.
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 Теги: Канада, самолет

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Сегодня, 10:59 » Автор: Богдан Процив
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