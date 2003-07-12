Раздел: Мир
В Канаде рухнул самолет, погиб один человек
Самолет разбился в 30 км от столицы Канады Торонто, вдали от домов и дорог.
В Канаде легкомоторный самолет разбился близ столицы страны Торонто, пилот погиб. Об этом заявили в полиции региона Йорк, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечено, что инцидент произошел в районе аэропорта города Меркхем, в 30 км от Торонто.
"Самолет разбился далеко от домов и дорог, единственным погибшим оказался пилот", - говорится в сообщении.
Сейчас канадские власти начали расследование катастрофы, на ее место выехала группа следователей.
Ранее сообщалось, что в горах на Аляске потерпел крушение пассажирский самолет de Havilland Otter с 11 пассажирами на борту, однако никто не погиб.
Читайте также: В США пастор изнасиловал девушку в церкви
Перед этим в городе Претория в Южно-Африканской Республике разбился пассажирский самолет. По предварительным данным, в результате катастрофы пострадали около 20 человек.
В Канаде легкомоторный самолет разбился близ столицы страны Торонто, пилот погиб. Об этом заявили в полиции региона Йорк, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечено, что инцидент произошел в районе аэропорта города Меркхем, в 30 км от Торонто.
"Самолет разбился далеко от домов и дорог, единственным погибшим оказался пилот", - говорится в сообщении.
Сейчас канадские власти начали расследование катастрофы, на ее место выехала группа следователей.
Ранее сообщалось, что в горах на Аляске потерпел крушение пассажирский самолет de Havilland Otter с 11 пассажирами на борту, однако никто не погиб.
Читайте также: В США пастор изнасиловал девушку в церкви
Перед этим в городе Претория в Южно-Африканской Республике разбился пассажирский самолет. По предварительным данным, в результате катастрофы пострадали около 20 человек.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
216
0
Также советуем посмотреть
- «Диверсанта» Панова приговорили в Крыму к 8 годам колонии строгого режима
- В соцсетях высмеяли нелепое название «советского» йогурта
- «Тактические шпильки»: Сеть насмешила женщина-боевик на каблуках
- На Донбассе снова растет интенсивность обстрелов
- Украинские военные забавно потроллили боевиков «ДНР»
- Нелепые прически, способные вызвать приступ хохота
- Случайные кадры, сделанные за секунду до «катастрофы»
- Прощай, рекорд: обладатель самых длинных в мире ногтей отрезал их на камеру
- Лучше бы санкций не было: в Бельгии рассказали, когда санкции с РФ могут снять
- Сельский «гламур» в подборке уморительных фоток
- Порошенко напомнил в НАТО о Будапештском меморандуме
- Прикольные фотки людей, для которых «пятница 13-е» уже наступила
- Забавные девушки, готовые всегда над собой посмеяться
- «Больше так не делай»: самые смешные заявления Трампа на саммите НАТО
- Хорватские футболисты на радостях «уронили» фотографа
- Есть ли у Украины будущее без транша МВФ
- Эксперимент установил предварительную причину взрыва миномета Молот
- Про професійну доброчесність
- Поющая собака покорила судей талант-шоу
- Каждый третий украинец высказался за замораживание конфликта на Донбассе
- Українці, підтримаємо хорватів
- В Канаде девушка перепутала Nissan с Infinity и случайно угнала авто
- Яким чином повернути українців окупованих територій
- Народные гуляния в «ДНР» подняли на смех
- Полякам не обійтися без українців
- «Протестные настроения» в РФ изобразили на новой карикатуре
- Польща – Україна: деякі роздуми
- Сеть насмешило «нежное» фото Путина на Валааме
- Почему Кремль боится слогана «Слава Украине»
- «Евробляхеры» и дождь
Оставьте свой комментарий