Раздел: Мир
Опубликован тюремный снимок Пола Манафорта
В тюрьме города Александрия политтехнологу выдали робу; здесь он также будет в одиночной камере.
Вчера, 12 июля, фигуранта "российского дела" и экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта перевели из тюрьмы в провинциальном городе Ворсов в аналогичное учреждение имени Уильяма Г. Тюрсдейла в Александрии, штат Вирджиния. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Офис шерифа города показал, как сейчас выглядит бывший лоббист интересов Виктора Януковича и Партии регионов, опубликовал фото политтехнолога в анфас.
"На снимке он небрит и слегка изможден", - отметили в USA Today.
В тюрьме Ворсова статус Манафорта был VIP (Very Important Prisoner, "очень важный заключенный"). Там его условия содержания были соответствующими: ноутбук, телефон, душ в камере, отсутствие униформы.
В новой тюрьме содержатся около 400 заключенных.
В конце зимы 2018-го против Манафорта и его помощника Ричарда Гейтса выдвинули обвинения в уклонении от налогов на доходы, полученные в Украине при Януковиче. В США Манафорта обвиняют по 12 пунктам, в том числе в заговоре против государства и отмывании денег. Он не признает себя виновным. Попытка опротестовать расследование спецпрокурора Мюллера была неудачной.
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15 июня суд в Вашингтоне принял решение о взятии под стражу Манфорта. Президент США Дональд Трамп назвал решение суда "несправедливым".
Вчера, 12 июля, фигуранта "российского дела" и экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта перевели из тюрьмы в провинциальном городе Ворсов в аналогичное учреждение имени Уильяма Г. Тюрсдейла в Александрии, штат Вирджиния. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Офис шерифа города показал, как сейчас выглядит бывший лоббист интересов Виктора Януковича и Партии регионов, опубликовал фото политтехнолога в анфас.
"На снимке он небрит и слегка изможден", - отметили в USA Today.
В тюрьме Ворсова статус Манафорта был VIP (Very Important Prisoner, "очень важный заключенный"). Там его условия содержания были соответствующими: ноутбук, телефон, душ в камере, отсутствие униформы.
В новой тюрьме содержатся около 400 заключенных.
В конце зимы 2018-го против Манафорта и его помощника Ричарда Гейтса выдвинули обвинения в уклонении от налогов на доходы, полученные в Украине при Януковиче. В США Манафорта обвиняют по 12 пунктам, в том числе в заговоре против государства и отмывании денег. Он не признает себя виновным. Попытка опротестовать расследование спецпрокурора Мюллера была неудачной.
Читайте также: В США пастор изнасиловал девушку в церкви
15 июня суд в Вашингтоне принял решение о взятии под стражу Манфорта. Президент США Дональд Трамп назвал решение суда "несправедливым".
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