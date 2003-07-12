Великобритания и США заключат торговую сделку после Brexit

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Стороны будут обсуждать условия отказа Соединенного Королевства от членства в Евросоюзе.

Переговоры о выходе Brexit должны завершиться осенью 2018 года, и после завершения всех процедур Великобритания должна выйти из ЕС в марте 2019-го.