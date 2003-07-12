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Раздел: Мир  
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Великобритания и США заключат торговую сделку после Brexit

Великобритания и США заключат торговую сделку после BrexitПолитики анонсировали заключение амбициозного экономического соглашении между США и Великобританией.

Великобритания и США заключат сделку в сфере торговли после Brexit. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Лондоне, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы договорились сегодня, что после того, как Великобритания выйдет из Евросоюза, мы (с США – ред.) заключим амбициозное соглашение о свободной торговле", – сказала британский премьер.

В свою очередь Трамп заявил, что "с нетерпение ждет завершения крупной двусторонней торговой сделки" с Британией.

Ранее Дональд Трамп неоднократно критиковал сложившиеся торговые отношения США со странами Евросоюза. Он отмечал, что беспошлинная торговля в ряде секторов экономике приводит к торговому дефициту США. Накануне американский лидер раскритиковал новый план "мягкого Brexit" уже во время визита в Лондон.

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Как известно, власти Великобритании ведут переговоры с Брюсселем о выходе страны из ЕС. Процесс Brexit должен завершиться 29 марта 2019 года.
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 Теги: Тереза Мэй, Трамп

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Сегодня, 17:26 » Автор: Богдан Процив
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