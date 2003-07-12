Раздел: Мир
Трамп и Мэй анонсировали крупную экономическую сделку
Политики анонсировали заключение амбициозного экономического соглашения между США и Великобританией.
Великобритания и США заключат сделку в сфере торговли после Brexit. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Лондоне, сообщает Интерфакс-Украина в пятницу, 13 июля, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Мы договорились сегодня, что после того, как Великобритания выйдет из Евросоюза, мы (с США – ред.) заключим амбициозное соглашение о свободной торговле", – сказала британский премьер.
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В свою очередь Трамп заявил, что "с нетерпение ждет завершения крупной двусторонней торговой сделки" с Британией.
Великобритания и США заключат сделку в сфере торговли после Brexit. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Лондоне, сообщает Интерфакс-Украина в пятницу, 13 июля, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Мы договорились сегодня, что после того, как Великобритания выйдет из Евросоюза, мы (с США – ред.) заключим амбициозное соглашение о свободной торговле", – сказала британский премьер.
Читайте также: Дональд Трамп раскритиковал сделку с Ираном
В свою очередь Трамп заявил, что "с нетерпение ждет завершения крупной двусторонней торговой сделки" с Британией.
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