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Раздел: Мир  
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Трамп и Мэй анонсировали крупную экономическую сделку

Трамп и Мэй анонсировали крупную экономическую сделкуПолитики анонсировали заключение амбициозного экономического соглашения между США и Великобританией.

Великобритания и США заключат сделку в сфере торговли после Brexit. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Лондоне, сообщает Интерфакс-Украина в пятницу, 13 июля, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Мы договорились сегодня, что после того, как Великобритания выйдет из Евросоюза, мы (с США – ред.) заключим амбициозное соглашение о свободной торговле", – сказала британский премьер.

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В свою очередь Трамп заявил, что "с нетерпение ждет завершения крупной двусторонней торговой сделки" с Британией.
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 Теги: США, Великобритания, Трамп, Мэй, сделка

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Сегодня, 18:56 » Автор: Алена Шимко
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