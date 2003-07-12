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Трамп сделал резкое заявление по аннексии Крыма и "СП-2"

Трамп сделал резкое заявление по аннексии Крыма и "СП-2"

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