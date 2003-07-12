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Раздел: Мир  
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Трамп сделал резкое заявление по аннексии Крыма и "СП-2"

Трамп сделал резкое заявление по аннексии Крыма и "СП-2"Президент США Дональд Трамп заявил, что при его президентстве лидер РФ Владимир Путин не смог бы аннексировать Крымский полуостров.

"Если вы говорите о Крыме - да, они (русские - ред.) это делают. Но, опять же, президент Обама потерпел неудачу с Крымом. Я не думаю, что Путин сделал бы это, если бы я был президентом. Он захватил Крым во время администрации Обамы ... Это была катастрофа, которую допустил Обама. Если бы там был нормальный президент, он бы не позволил сделать такого. Путин захватил Крым, со мной он такого бы не сделал", - заявил Трамп, отвечая на вопрос журналиста о возможности улучшения отношений с РФ, которая аннексировала Крым, нарушив международные нормы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на UNN и Униан.

Президент США считает, что благодаря газопроводу "Северный поток-2" Россия получит значительное влияние на Германию, что не будет способствовать международным усилиям по утверждению мира в мире.

Дональд Трамп считает строительство газопровода «Северный поток-2» через Балтийское море трагедией и ошибкой Германии.

Об этом он сказал на совместной с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй пресс-конференции в Бакингемшире (Соединенное Королевство), которая транслировалась на сайте Белого дома. "Вы спросили о трубопроводе. По-моему, это трагедия. Я считаю, что это ужасный поступок, который был сделан, когда вы кормите миллиардами и миллиардами долларов, главным образом из Германии, но и из других стран..., казну России в то время, когда мы пытаемся сделать что-то, чтобы был мир во всем мире", - заявил Трамп.

"Я считаю, что это ужасный поступок, который делает Германия. Я считаю, что это ужасная ошибка, и поскольку мне нравится Ангела, я был очень открытым и говорил об этом... Я думаю, что это ужасное дело, что у вас есть трубопровод, который тянется из России. И я верю, что Германия будет получать 50-60% или, я даже слышал, 70% их энергии из России", - добавил президент. В этой связи он подчеркнул: "Как вы можете работать во имя мира и работать с позиции силы, если кто-то имеет такую власть над вашей страной. Я не думаю, что это хорошо. Вы не работаете, исходя из силы, всей вашей силы. Я думаю, что это очень плохо для Германии и немецкого народа, и я не думаю, что это очень хорошо для НАТО ".

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Он выразил надежду, что будет шанс наладить отношения с русскими, а также сможет иметь хорошие отношения с Путиным.
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 Теги: Трамп, Крым, Северный поток-2

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Сегодня, 20:44 » Автор: Алена Шимко
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