Раздел: Мир
Трамп сделал резкое заявление по аннексии Крыма и "СП-2"
Президент США Дональд Трамп заявил, что при его президентстве лидер РФ Владимир Путин не смог бы аннексировать Крымский полуостров.
"Если вы говорите о Крыме - да, они (русские - ред.) это делают. Но, опять же, президент Обама потерпел неудачу с Крымом. Я не думаю, что Путин сделал бы это, если бы я был президентом. Он захватил Крым во время администрации Обамы ... Это была катастрофа, которую допустил Обама. Если бы там был нормальный президент, он бы не позволил сделать такого. Путин захватил Крым, со мной он такого бы не сделал", - заявил Трамп, отвечая на вопрос журналиста о возможности улучшения отношений с РФ, которая аннексировала Крым, нарушив международные нормы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на UNN и Униан.
Президент США считает, что благодаря газопроводу "Северный поток-2" Россия получит значительное влияние на Германию, что не будет способствовать международным усилиям по утверждению мира в мире.
Дональд Трамп считает строительство газопровода «Северный поток-2» через Балтийское море трагедией и ошибкой Германии.
Об этом он сказал на совместной с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй пресс-конференции в Бакингемшире (Соединенное Королевство), которая транслировалась на сайте Белого дома. "Вы спросили о трубопроводе. По-моему, это трагедия. Я считаю, что это ужасный поступок, который был сделан, когда вы кормите миллиардами и миллиардами долларов, главным образом из Германии, но и из других стран..., казну России в то время, когда мы пытаемся сделать что-то, чтобы был мир во всем мире", - заявил Трамп.
"Я считаю, что это ужасный поступок, который делает Германия. Я считаю, что это ужасная ошибка, и поскольку мне нравится Ангела, я был очень открытым и говорил об этом... Я думаю, что это ужасное дело, что у вас есть трубопровод, который тянется из России. И я верю, что Германия будет получать 50-60% или, я даже слышал, 70% их энергии из России", - добавил президент. В этой связи он подчеркнул: "Как вы можете работать во имя мира и работать с позиции силы, если кто-то имеет такую власть над вашей страной. Я не думаю, что это хорошо. Вы не работаете, исходя из силы, всей вашей силы. Я думаю, что это очень плохо для Германии и немецкого народа, и я не думаю, что это очень хорошо для НАТО ".
Читайте также: Трамп рассказал, как относится к аннексии Крыма
Он выразил надежду, что будет шанс наладить отношения с русскими, а также сможет иметь хорошие отношения с Путиным.
"Если вы говорите о Крыме - да, они (русские - ред.) это делают. Но, опять же, президент Обама потерпел неудачу с Крымом. Я не думаю, что Путин сделал бы это, если бы я был президентом. Он захватил Крым во время администрации Обамы ... Это была катастрофа, которую допустил Обама. Если бы там был нормальный президент, он бы не позволил сделать такого. Путин захватил Крым, со мной он такого бы не сделал", - заявил Трамп, отвечая на вопрос журналиста о возможности улучшения отношений с РФ, которая аннексировала Крым, нарушив международные нормы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на UNN и Униан.
Президент США считает, что благодаря газопроводу "Северный поток-2" Россия получит значительное влияние на Германию, что не будет способствовать международным усилиям по утверждению мира в мире.
Дональд Трамп считает строительство газопровода «Северный поток-2» через Балтийское море трагедией и ошибкой Германии.
Об этом он сказал на совместной с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй пресс-конференции в Бакингемшире (Соединенное Королевство), которая транслировалась на сайте Белого дома. "Вы спросили о трубопроводе. По-моему, это трагедия. Я считаю, что это ужасный поступок, который был сделан, когда вы кормите миллиардами и миллиардами долларов, главным образом из Германии, но и из других стран..., казну России в то время, когда мы пытаемся сделать что-то, чтобы был мир во всем мире", - заявил Трамп.
"Я считаю, что это ужасный поступок, который делает Германия. Я считаю, что это ужасная ошибка, и поскольку мне нравится Ангела, я был очень открытым и говорил об этом... Я думаю, что это ужасное дело, что у вас есть трубопровод, который тянется из России. И я верю, что Германия будет получать 50-60% или, я даже слышал, 70% их энергии из России", - добавил президент. В этой связи он подчеркнул: "Как вы можете работать во имя мира и работать с позиции силы, если кто-то имеет такую власть над вашей страной. Я не думаю, что это хорошо. Вы не работаете, исходя из силы, всей вашей силы. Я думаю, что это очень плохо для Германии и немецкого народа, и я не думаю, что это очень хорошо для НАТО ".
Читайте также: Трамп рассказал, как относится к аннексии Крыма
Он выразил надежду, что будет шанс наладить отношения с русскими, а также сможет иметь хорошие отношения с Путиным.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
117
0
Также советуем посмотреть
- Забавные собаки насмешили своими «человеческими» повадками
- Нелепые жизненные проблемы, с которыми сталкивался каждый
- Прикольные лайфхаки от настоящих интровертов
- Умора: дизайнер составил алфавит из симуляций Неймара
- В Николаеве парень прожил четыре дня с трупом своей матери
- Предстоящую встречу Трампа и Путина изобразили в меткой карикатуре
- Россиянка, ворующая «Неймара» насмешила Сеть
- Наев рассказал, сколько получают украинские бойцы за службу на передовой
- Балуху отказали в условно-досрочном освобождении
- Оккупанты уничтожают растительный мир Крыма
- «Холопская душа»: Сеть насмешил мужчина, разрыдавшийся при виде Путина
- Звезда Голливуда нашел сомнительный способ «потроллить» Трампа
- Фанатка нашла пикантный способ «взбодрить» расстроенного Бэкхема
- В США медведь забрался в авто медсестры и оставил ее без обеда
- Спящий на саммите НАТО президент Чехии стал героем фотомемов
- Есть немалые шансы, что война на Донбассе закончится быстро, - Наев
- Лукашенко предложил самой красивой девушке Беларуси работу в колхозе
- «Диверсанта» Панова приговорили в Крыму к 8 годам колонии строгого режима
- В соцсетях высмеяли нелепое название «советского» йогурта
- «Тактические шпильки»: Сеть насмешила женщина-боевик на каблуках
- На Донбассе снова растет интенсивность обстрелов
- Украинские военные забавно потроллили боевиков «ДНР»
- Нелепые прически, способные вызвать приступ хохота
- Случайные кадры, сделанные за секунду до «катастрофы»
- Прощай, рекорд: обладатель самых длинных в мире ногтей отрезал их на камеру
- Лучше бы санкций не было: в Бельгии рассказали, когда санкции с РФ могут снять
- Сельский «гламур» в подборке уморительных фоток
- Порошенко напомнил в НАТО о Будапештском меморандуме
- Прикольные фотки людей, для которых «пятница 13-е» уже наступила
- Забавные девушки, готовые всегда над собой посмеяться
Оставьте свой комментарий