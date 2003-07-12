Раздел: Мир
Власти США обвинили 12 россиян во враждебных действиях против страны
Президент Дональд Трамп проинформирован о выводах следствия и "полностью осознает" выводы в обвинительном заключении.
Министерство юстиции США обвинило 12 сотрудников российских спецслужб в сговоре с целью вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Род Розенстайн, сообщает NBC News в пятницу, 13 июля, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Речь идет об обвинениях, связанных со взломом компьютерной системы Национального комитета Демократической партии.
Обвинения россиянам предъявили по результатам расследования, которое проводила команда спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы в США в 2016 году.
"Цель заговора заключалась в том, чтобы повлиять на выборы", – сказал Розенстайн, добавив, что в обвинительном заключении не указано, насколько серьезно повлияли действия России на итоги американских выборов.
По словам Розенстайна, обвиняемые являются офицерами двух подразделений ГРУ РФ. Некоторые из обвиняемых россиян занимались кражей информации, другие – ее распространением.
Заместитель генпрокурора добавил, что он проинформировал президента Дональда Трампа о выводах следствия ранее на этой неделе и что глава государства "полностью осознает" выводы в обвинительном заключении.
Напомним, в июле 2016 года перед съездом Демпартии, на котором Хиллари Клинтон утвердили кандидатом в президенты, на сайте WikiLeaks появилась переписка функционеров партии, из которой стало ясно, что руководство оказывало ей всяческое содействие в борьбе против конкурента Берни Сандерса.
После этого в Вашингтоне прозвучали заявления, что за взлом почты ответственны российские спецслужбы, а их публикация на руку "Дональду Трампу, которому Москва якобы благоволит".
Читайте также: В КНДР за "враждебные действия" задержан американский студент
Ранее президент России Владимир Путин допустил вмешательство россиян в выборы США, однако заверил, что РФ никогда не выдаст своих граждан американской стороне. По его словам, "эти люди не представляли (в США) Российское государство и российские власти".
Министерство юстиции США обвинило 12 сотрудников российских спецслужб в сговоре с целью вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Род Розенстайн, сообщает NBC News в пятницу, 13 июля, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Речь идет об обвинениях, связанных со взломом компьютерной системы Национального комитета Демократической партии.
Обвинения россиянам предъявили по результатам расследования, которое проводила команда спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы в США в 2016 году.
"Цель заговора заключалась в том, чтобы повлиять на выборы", – сказал Розенстайн, добавив, что в обвинительном заключении не указано, насколько серьезно повлияли действия России на итоги американских выборов.
По словам Розенстайна, обвиняемые являются офицерами двух подразделений ГРУ РФ. Некоторые из обвиняемых россиян занимались кражей информации, другие – ее распространением.
Заместитель генпрокурора добавил, что он проинформировал президента Дональда Трампа о выводах следствия ранее на этой неделе и что глава государства "полностью осознает" выводы в обвинительном заключении.
Напомним, в июле 2016 года перед съездом Демпартии, на котором Хиллари Клинтон утвердили кандидатом в президенты, на сайте WikiLeaks появилась переписка функционеров партии, из которой стало ясно, что руководство оказывало ей всяческое содействие в борьбе против конкурента Берни Сандерса.
После этого в Вашингтоне прозвучали заявления, что за взлом почты ответственны российские спецслужбы, а их публикация на руку "Дональду Трампу, которому Москва якобы благоволит".
Читайте также: В КНДР за "враждебные действия" задержан американский студент
Ранее президент России Владимир Путин допустил вмешательство россиян в выборы США, однако заверил, что РФ никогда не выдаст своих граждан американской стороне. По его словам, "эти люди не представляли (в США) Российское государство и российские власти".
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