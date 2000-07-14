Раздел: Мир
Сенаторы призвали президента США не встречаться с Путиным
Основная причина - вмешательство РФ в выборы президента США.
Лидер демократической партии Чак Шумер призвал президента США Дональда Трампа отменить предстоящую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным после того, как Минюст США обнародовал обвинительные акты в отношении 12 российских разведчиков, подозреваемых в сговоре с целью вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.ua.
"Президент Трамп должен отменить свою встречу с Владимиром Путиным до тех пор, пока Россия не проведет демонстративные и прозрачные шаги, чтобы доказать, что они не будут вмешиваться в будущие выборы. Рукопожатия с Путиным на фоне этих обвинений было бы оскорблением нашей демократии", - заявил старший сенатор США от штата Нью-Йорк.
Член палаты представителей Джерри Надлер, в свою очередь сообщил, что Трамп должен потребовать экстрадиции россиян в пятницу, предположив, что он этого не сделает. "Он должен потребовать этого", - сказал Надлер из Нью-Йорка. "Я уверен, что он этого не сделает".
Надлер не согласен с тем, что Трамп должен отменить визит в Гельсинки, но согласился с тем, что встреча двух президентов не должна проходить тет-а-тет.
Старший сенатор США от штата Калифорния Нэнси Пелоси не призывала Трампа отменить встречу, но заявила, что Путин должен дать гарантии США.
"Ставки на предстоящую встречу Трампа-Путина не могут быть выше", - сказала Пелоси. "Президент Трамп должен потребовать и обеспечить реальное, конкретное и всеобъемлющее соглашение о том, что русские прекратят свои продолжающиеся атаки на нашу демократию. Неспособность противостоять Путину станет глубоким предательством Конституции и нашей демократии".
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Напомним, в пятницу вечером Минюст США опубликовал документ с именами 12 российских разведчиков, которых подозревают в незаконом сборе и распространении засекреченной информации о кандидатах на выборах президента США в 2016 году.
Лидер демократической партии Чак Шумер призвал президента США Дональда Трампа отменить предстоящую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным после того, как Минюст США обнародовал обвинительные акты в отношении 12 российских разведчиков, подозреваемых в сговоре с целью вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.ua.
"Президент Трамп должен отменить свою встречу с Владимиром Путиным до тех пор, пока Россия не проведет демонстративные и прозрачные шаги, чтобы доказать, что они не будут вмешиваться в будущие выборы. Рукопожатия с Путиным на фоне этих обвинений было бы оскорблением нашей демократии", - заявил старший сенатор США от штата Нью-Йорк.
Член палаты представителей Джерри Надлер, в свою очередь сообщил, что Трамп должен потребовать экстрадиции россиян в пятницу, предположив, что он этого не сделает. "Он должен потребовать этого", - сказал Надлер из Нью-Йорка. "Я уверен, что он этого не сделает".
Надлер не согласен с тем, что Трамп должен отменить визит в Гельсинки, но согласился с тем, что встреча двух президентов не должна проходить тет-а-тет.
Старший сенатор США от штата Калифорния Нэнси Пелоси не призывала Трампа отменить встречу, но заявила, что Путин должен дать гарантии США.
"Ставки на предстоящую встречу Трампа-Путина не могут быть выше", - сказала Пелоси. "Президент Трамп должен потребовать и обеспечить реальное, конкретное и всеобъемлющее соглашение о том, что русские прекратят свои продолжающиеся атаки на нашу демократию. Неспособность противостоять Путину станет глубоким предательством Конституции и нашей демократии".
Читайте также: Российский яд продолжает травить британцев
Напомним, в пятницу вечером Минюст США опубликовал документ с именами 12 российских разведчиков, которых подозревают в незаконом сборе и распространении засекреченной информации о кандидатах на выборах президента США в 2016 году.
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