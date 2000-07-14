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Сенаторы призвали президента США не встречаться с Путиным

Сенаторы призвали президента США не встречаться с Путиным Основная причина - вмешательство РФ в выборы президента США.

Лидер демократической партии Чак Шумер призвал президента США Дональда Трампа отменить предстоящую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным после того, как Минюст США обнародовал обвинительные акты в отношении 12 российских разведчиков, подозреваемых в сговоре с целью вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.ua.

"Президент Трамп должен отменить свою встречу с Владимиром Путиным до тех пор, пока Россия не проведет демонстративные и прозрачные шаги, чтобы доказать, что они не будут вмешиваться в будущие выборы. Рукопожатия с Путиным на фоне этих обвинений было бы оскорблением нашей демократии", - заявил старший сенатор США от штата Нью-Йорк.

Член палаты представителей Джерри Надлер, в свою очередь сообщил, что Трамп должен потребовать экстрадиции россиян в пятницу, предположив, что он этого не сделает. "Он должен потребовать этого", - сказал Надлер из Нью-Йорка. "Я уверен, что он этого не сделает".

Надлер не согласен с тем, что Трамп должен отменить визит в Гельсинки, но согласился с тем, что встреча двух президентов не должна проходить тет-а-тет.

Старший сенатор США от штата Калифорния Нэнси Пелоси не призывала Трампа отменить встречу, но заявила, что Путин должен дать гарантии США.

"Ставки на предстоящую встречу Трампа-Путина не могут быть выше", - сказала Пелоси. "Президент Трамп должен потребовать и обеспечить реальное, конкретное и всеобъемлющее соглашение о том, что русские прекратят свои продолжающиеся атаки на нашу демократию. Неспособность противостоять Путину станет глубоким предательством Конституции и нашей демократии".

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Напомним, в пятницу вечером Минюст США опубликовал документ с именами 12 российских разведчиков, которых подозревают в незаконом сборе и распространении засекреченной информации о кандидатах на выборах президента США в 2016 году.
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 Теги: Трамп, Путин, встреча

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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