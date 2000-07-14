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Раздел: Мир  
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В Турции отменят чрезвычайное положение

В Турции отменят чрезвычайное положение Пресс-секретарь Эрдогана назвал дату отмены режима ЧП.

Действие режима чрезвычайного положения в Турции завершится 18 июля, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.

При этом, по словам Калына, борьба с терроризмом продолжится, а в случае возникновения угрозы режим ЧП будет введен вновь.

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Отметим, что режим чрезвычайного положения был введен в Турции после попытки переворота летом 2016 года.
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 Теги: Турция, ЧП

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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