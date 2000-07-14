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Раздел: Мир  
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Индийские судьи угрожают снести Тадж-Махал

Индийские судьи угрожают снести Тадж-Махал Члены Верховного суда обратились с письмом к правительству.

Судьи Верховного индийского суда пригрозили снести мавзолей Тадж-Махал из-за пренебрежительного отношения властей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Суд назвал ущерб, нанесенный белому мрамору, из которого построен мавзолей, непоправимым, и отметил, что власти страны и штата Уттар-Прадеш позволили памятнику прийти в упадок.

"Или мы закрываем Тадж-Махал, или уничтожаем, или вы его реставрируете", — отметили судьи в послании правительству.

По информации издания, суд также обвинил правительство в том, что оно не предприняло меры по защите мавзолея, стены которого из-за деятельности промышленных предприятий за последние 30 лет окрасились в желтый, коричневый и зеленый цвета.

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Власти страны доложили, что решением проблемы займется Индийский технический университет, который подготовит соответствующий доклад в течение четырех месяцев. Суд сообщил, что намеревается заслушивать вопрос о состоянии мавзолея каждый день с 31 июля.
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 Теги: Тадж-Махал, Индия, суд

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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