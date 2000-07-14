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В США молодая няня била годовалого ребенка шокером

В США молодая няня била годовалого ребенка шокером Няня-подросток снимала пытки на видео и выкладывала в Интернет.

Полиция Арканзаса арестовала трёх подружек от 15 до 17 лет за пытки годовалой малышки. Одна из девочек работала няней и выкладывала в Сеть видео издевательств над своей подопечной, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

Элисса Уоткинс пришла в ужас, обнаружив в Snapchat видео с участием своей годовалой дочки Кэрриган, которую она незадолго до этого оставляла с юной няней. На кадрах видно, как девушка бьёт малышку электрошокером, а потом вместе с подружками смеётся над её рыданиями.

Взволнованная мать сразу же обратилась в полицию и показала офицерам видео. Женщина объяснила, что не первый раз оставляла дочь с няней и даже не догадывалась, что подростки жестоко издеваются над ребёнком. К счастью, физически девочка не пострадала и сейчас её здоровью ничего не угрожает.

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Благодаря видеозаписи полицейским удалось опознать и задержать всех участниц издевательств. Теперь они содержатся в Центре по делам несовершеннолетних округа Фолкнер и ожидают суда, который определит их дальнейшую судьбу. Мать Кэрриган считает, что подростки заслуживают тюрьмы.
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 Теги: США, няня

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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