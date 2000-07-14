Раздел: Мир
В США молодая няня била годовалого ребенка шокером
Няня-подросток снимала пытки на видео и выкладывала в Интернет.
Полиция Арканзаса арестовала трёх подружек от 15 до 17 лет за пытки годовалой малышки. Одна из девочек работала няней и выкладывала в Сеть видео издевательств над своей подопечной, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Элисса Уоткинс пришла в ужас, обнаружив в Snapchat видео с участием своей годовалой дочки Кэрриган, которую она незадолго до этого оставляла с юной няней. На кадрах видно, как девушка бьёт малышку электрошокером, а потом вместе с подружками смеётся над её рыданиями.
Взволнованная мать сразу же обратилась в полицию и показала офицерам видео. Женщина объяснила, что не первый раз оставляла дочь с няней и даже не догадывалась, что подростки жестоко издеваются над ребёнком. К счастью, физически девочка не пострадала и сейчас её здоровью ничего не угрожает.
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Благодаря видеозаписи полицейским удалось опознать и задержать всех участниц издевательств. Теперь они содержатся в Центре по делам несовершеннолетних округа Фолкнер и ожидают суда, который определит их дальнейшую судьбу. Мать Кэрриган считает, что подростки заслуживают тюрьмы.
Полиция Арканзаса арестовала трёх подружек от 15 до 17 лет за пытки годовалой малышки. Одна из девочек работала няней и выкладывала в Сеть видео издевательств над своей подопечной, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Элисса Уоткинс пришла в ужас, обнаружив в Snapchat видео с участием своей годовалой дочки Кэрриган, которую она незадолго до этого оставляла с юной няней. На кадрах видно, как девушка бьёт малышку электрошокером, а потом вместе с подружками смеётся над её рыданиями.
Взволнованная мать сразу же обратилась в полицию и показала офицерам видео. Женщина объяснила, что не первый раз оставляла дочь с няней и даже не догадывалась, что подростки жестоко издеваются над ребёнком. К счастью, физически девочка не пострадала и сейчас её здоровью ничего не угрожает.
Читайте также: В Москве пьяная мать три дня пытала 13-летнюю дочь
Благодаря видеозаписи полицейским удалось опознать и задержать всех участниц издевательств. Теперь они содержатся в Центре по делам несовершеннолетних округа Фолкнер и ожидают суда, который определит их дальнейшую судьбу. Мать Кэрриган считает, что подростки заслуживают тюрьмы.
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