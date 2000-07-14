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Раздел: Мир  
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Рокер из Аргентины убил соседа и сдался в полицию

Рокер из Аргентины убил соседа и сдался в полицию Музыкант выстрелил в мужчину из незарегистрированного пистолета.

Бывший солист аргентинских рок-групп Viejas Locas и Intoxicados Христиан «Пити» Альварес признался в убийстве и добровольно сдался полиции, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на svidok.online.

Правоохранители разыскивали 46-летнего музыканта с 12 июля. По свидетельствам очевидцев, он четыре раза выстрелил в своего 36-летнего соседа, а затем скрылся.

«Или я его, или он меня. Любое живое существо бы так сделало», - сказал Альварес журналистам на улице перед полицейским участком. Он подчеркнул, что наркотики, от которых чувствовал зависимость, тут ни при чем.

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В полиции отметили, что у убитого не было никакого оружия, а пистолет рокера был незарегистрированным и купленным на черном рынке.
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 Теги: Аргентина, убийство

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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