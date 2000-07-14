Раздел: Мир
В России отреагировали на новые обвинения о вмешательстве в американские выборы
МИД России выступило с комментарием относительно решения спецпрокурора США Роберта Мюллера выдвинуть обвинения 12 сотрудникам российской военной разведки.
Об этом сообщает сайт ведомства, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
«В Вашингтоне изо всех сил пытаются реанимировать старую «утку» о мнимом «вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года». Именно для этого спецпрокурор Мюллер, назначенный расследовать то, чего не было, выдвинул обвинения 12 лицам, названными сотрудниками Главного разведывательного управления Вооруженных сил Российской Федерации», – говорится в комментарии.
В МИД России назвали целью «этого вброса» «испортить атмосферу перед российско-американским саммитом».
Ранее 13 июля заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн выступил в Вашингтоне в связи с обнародованием обвинений, выдвинутых 12 сотрудников Главного разведывательного управления в связи с вмешательством Москвы в американскую избирательную кампанию.
Читайте также: В МИД РФ заявили об абсурдности американских обвинений
Список обвинений из 11 пунктов представлен на 29 страницах, с подробным описанием действий, в которых обвиняются сотрудники российской военной разведки.
Об этом сообщает сайт ведомства, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
«В Вашингтоне изо всех сил пытаются реанимировать старую «утку» о мнимом «вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года». Именно для этого спецпрокурор Мюллер, назначенный расследовать то, чего не было, выдвинул обвинения 12 лицам, названными сотрудниками Главного разведывательного управления Вооруженных сил Российской Федерации», – говорится в комментарии.
В МИД России назвали целью «этого вброса» «испортить атмосферу перед российско-американским саммитом».
Ранее 13 июля заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн выступил в Вашингтоне в связи с обнародованием обвинений, выдвинутых 12 сотрудников Главного разведывательного управления в связи с вмешательством Москвы в американскую избирательную кампанию.
Читайте также: В МИД РФ заявили об абсурдности американских обвинений
Список обвинений из 11 пунктов представлен на 29 страницах, с подробным описанием действий, в которых обвиняются сотрудники российской военной разведки.
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