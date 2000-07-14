» » В России отреагировали на новые обвинения о вмешательстве в американские выборы
Раздел: Мир  
0

В России отреагировали на новые обвинения о вмешательстве в американские выборы

В России отреагировали на новые обвинения о вмешательстве в американские выборыМИД России выступило с комментарием относительно решения спецпрокурора США Роберта Мюллера выдвинуть обвинения 12 сотрудникам российской военной разведки.

Об этом сообщает сайт ведомства, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

«В Вашингтоне изо всех сил пытаются реанимировать старую «утку» о мнимом «вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года». Именно для этого спецпрокурор Мюллер, назначенный расследовать то, чего не было, выдвинул обвинения 12 лицам, названными сотрудниками Главного разведывательного управления Вооруженных сил Российской Федерации», – говорится в комментарии.

В МИД России назвали целью «этого вброса» «испортить атмосферу перед российско-американским саммитом».

Ранее 13 июля заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн выступил в Вашингтоне в связи с обнародованием обвинений, выдвинутых 12 сотрудников Главного разведывательного управления в связи с вмешательством Москвы в американскую избирательную кампанию.

Читайте также: В МИД РФ заявили об абсурдности американских обвинений

Список обвинений из 11 пунктов представлен на 29 страницах, с подробным описанием действий, в которых обвиняются сотрудники российской военной разведки.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Россия, США, выборы, вмешательство

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:30 » Автор: Алена Шимко
     276
     0

Похожие новости по теме

Власти США обвинили 12 россиян во враждебных действиях против страны Власти США обвинили 12 россиян во враждебных действиях против страны

Президент Дональд Трамп проинформирован о выводах следствия и "полностью осознает" выводы в обвинительном заключении.

Суд вынес первый приговор по делу о вмешательстве РФ в выборы президента США Суд вынес первый приговор по делу о вмешательстве РФ в выборы президента США

Адвокат Алекс ван дер Цваан признал себя виновным в даче ложных показаний о связях с бывшим сотрудником избирательного штаба Дональда Трампа.

Трамп выдвинул серьезные обвинения в адрес Обамы Трамп выдвинул серьезные обвинения в адрес Обамы

Президент США сделал соответствующее заявление в Twitter.

Трамп объяснил, почему Обама не остановил попытки РФ влиять на выборы Трамп объяснил, почему Обама не остановил попытки РФ влиять на выборы

Хотя ЦРУ проинформировало его о вмешательстве России

Вашингтон намерен ввести санкции против ГРУ России Вашингтон намерен ввести санкции против ГРУ России

Американские власти считают, что ГРУ стоит за хакерскими атаками на выборах в США.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх