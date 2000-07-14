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Раздел: Мир  
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Италия оставила дрейфовать в море судно с 450 мигрантами

Италия оставила дрейфовать в море судно с 450 мигрантами
Италия отказалась принимать корабль с 450 мигрантами, который дрейфует в Средиземном море вблизи острова Лампедузы.

Об этом сообщает DW, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини отметил, что его должен принять Мальта, поскольку корабль дрейфует в ее водах.

"Мальта, контрабандисты и добрые люди в Италии и во всем мире должны знать, что этот корабль не может зайти в итальянские порты", - подчеркнул Сальвини.

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Мальта не сообщила о своем решении. При этом также не известно, под каким флагом идет корабль и кому принадлежит.
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 Теги: Италия, судно, мигранты

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Сегодня, 12:34 » Автор: Алена Шимко
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