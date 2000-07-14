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Туск готов баллотироваться на пост президента Польши
Президент Евросовета Дональд Туск готов побороться за пост президента в Польше в 2020 году, если его соперником станет лидер правящей партии “Право и Справедливость” (PiS) Ярослав Качиньский.
Об этом Туск заявил в интервью польскому телеканалу tvn24, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
“Если Ярослав Качиньский решится стать кандидатом (в президенты — ред.), то я не буду сомневаться ни одной минуты и стану к такому поединку”, - заявил Туск.
На вопрос, бросает ли он вызов Качиньскому, Туск ответил, что он таким образом интересуется позицией лидера правящей партии в Польше.
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Как известно, Качиньский в последнее время серьезно болеет, проводя лечение на протяжении последних месяцев больного колена. После того, как PiS победил в парламентских выборах 2015 года, оппозиция забрасывает Качиньскому то, что он сам не осмелился возглавить правительство, а пытается управлять страной "из-за спин" своих однопартийцев. Последние соцопросы в Польше показывают, что Туск, который оставил польскую политику в 2014 году, переехав в Брюссель, имеет неплохие шансы быть избранным президентом Польши.
Об этом Туск заявил в интервью польскому телеканалу tvn24, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
“Если Ярослав Качиньский решится стать кандидатом (в президенты — ред.), то я не буду сомневаться ни одной минуты и стану к такому поединку”, - заявил Туск.
На вопрос, бросает ли он вызов Качиньскому, Туск ответил, что он таким образом интересуется позицией лидера правящей партии в Польше.
Читайте также: Саакашвили не собирается баллотироваться на пост президента Украины
Как известно, Качиньский в последнее время серьезно болеет, проводя лечение на протяжении последних месяцев больного колена. После того, как PiS победил в парламентских выборах 2015 года, оппозиция забрасывает Качиньскому то, что он сам не осмелился возглавить правительство, а пытается управлять страной "из-за спин" своих однопартийцев. Последние соцопросы в Польше показывают, что Туск, который оставил польскую политику в 2014 году, переехав в Брюссель, имеет неплохие шансы быть избранным президентом Польши.
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