» » Туск готов баллотироваться на пост президента Польши
Раздел: Мир  
0

Туск готов баллотироваться на пост президента Польши

Туск готов баллотироваться на пост президента ПольшиПрезидент Евросовета Дональд Туск готов побороться за пост президента в Польше в 2020 году, если его соперником станет лидер правящей партии “Право и Справедливость” (PiS) Ярослав Качиньский.

Об этом Туск заявил в интервью польскому телеканалу tvn24, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

“Если Ярослав Качиньский решится стать кандидатом (в президенты — ред.), то я не буду сомневаться ни одной минуты и стану к такому поединку”, - заявил Туск.

На вопрос, бросает ли он вызов Качиньскому, Туск ответил, что он таким образом интересуется позицией лидера правящей партии в Польше.

Читайте также: Саакашвили не собирается баллотироваться на пост президента Украины

Как известно, Качиньский в последнее время серьезно болеет, проводя лечение на протяжении последних месяцев больного колена. После того, как PiS победил в парламентских выборах 2015 года, оппозиция забрасывает Качиньскому то, что он сам не осмелился возглавить правительство, а пытается управлять страной "из-за спин" своих однопартийцев. Последние соцопросы в Польше показывают, что Туск, который оставил польскую политику в 2014 году, переехав в Брюссель, имеет неплохие шансы быть избранным президентом Польши.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Польша, президент, Туск, Качиньский

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:42 » Автор: Алена Шимко
     138
     0

Похожие новости по теме

Туск рассказал, зачем Польше нужен Евросоюз Туск рассказал, зачем Польше нужен Евросоюз

Глава Европейского совета считает, что Польша в ЕС из-за денег.

В ЕС отреагировали на дерзкие заявления Польши В ЕС отреагировали на дерзкие заявления Польши

Туск объяснил, почему Польше нельзя конфликтовать с Украиной.

Дональд Туск приравнял Россию к проблеме терроризма Дональд Туск приравнял Россию к проблеме терроризма

Глава Евросовета ощущает геополитические угрозы со стороны России.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подал в отставку Премьер-министр Польши Дональд Туск подал в отставку

Отставку премьера польский президент примет в четверг во второй половине дня.

Дональд Туск возглавил Европейский совет Дональд Туск возглавил Европейский совет

Об этом сообщил теперь уже бывший глава Евросовета Герман ван Ромпей.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх