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Раздел: Мир  
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В Пакистане возросло число погибших в результате теракта

В Пакистане возросло число погибших в результате терактаВ результате атаки смертников на предвыборном митинге на южном западе Пакистана погибли 140 человек.

Об этом сообщает Gulf Times со ссылкой на местных чиновников, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

"Количество погибших от нападений террористов-смертников в пятницу, которые направлены на предвыборные митинги на южном западе Пакистана, выросло до 140", - говористя в сообщении.

Как отмечается, во время нападения в районе Мастунг были ранены около 200 человек.

"Мы боимся, что количество погибших может вырасти", - сказал руководитель госпиталя города Кветта Камран Касси.

По его словам, много раненых находится в критическом состоянии.

Среди погибших оказался один из кандидатов в депутаты, который принимал участие в митинге.

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Террорист-смертник взорвал себя на предвыборном митинге в городе Мастунг. По данным пакистанской полиции, в митинге принимали участие более тысячи человек. Ответственность за теракт взяли на себя как "Исламское государство", так и пакистанское ответвление "Талибана".
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 Теги: Пакистан, теракт, жертвы

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Сегодня, 14:06 » Автор: Алена Шимко
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Отмечается, что мишенью атаки стал военный конвой в юго-западном городе Кветта.

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