Раздел: Мир
В Турции из-за драки с россиянином умер украинский турист
57-летний житель Запорожья поехал на отдых в Анталию, у него произошла потасовка с россиянином и он упал, ударившись головой о кафель.
В городе Анталия в Турции умер 57-летний украинский турист из Запорожья. Об этом сообщил директор туристического агентства Лига-Тур-Сервис Евгений Титов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
У украинца, который поехал на отдых вместе с женой, шесть дней назад произошла потасовка с россиянином из соседнего отеля.
"Россиянин его пихнул, он упал, встал, потом сам упал и ударился головой об кафель", - рассказали в турагентстве, отметив, что украинец в это время был в состоянии алкогольного опьянения.
По словам жены туриста, россиянин его избил, но директор турагентства говорит, что не может этого утверждать - по фотографиям это определить нельзя.
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Украинец шесть дней пробыл в коме и умер сегодня ночью.
В городе Анталия в Турции умер 57-летний украинский турист из Запорожья. Об этом сообщил директор туристического агентства Лига-Тур-Сервис Евгений Титов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
У украинца, который поехал на отдых вместе с женой, шесть дней назад произошла потасовка с россиянином из соседнего отеля.
"Россиянин его пихнул, он упал, встал, потом сам упал и ударился головой об кафель", - рассказали в турагентстве, отметив, что украинец в это время был в состоянии алкогольного опьянения.
По словам жены туриста, россиянин его избил, но директор турагентства говорит, что не может этого утверждать - по фотографиям это определить нельзя.
Читайте также: В Турции в бассейне утонул турист из России
Украинец шесть дней пробыл в коме и умер сегодня ночью.
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