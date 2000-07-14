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В Турции из-за драки с россиянином умер украинский турист

В Турции из-за драки с россиянином умер украинский турист

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В Турции в бассейне утонул турист из России Мужчина прыгнул в бассейн и ударился головой о дно, от чего потерял сознание и утонул.