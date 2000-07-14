Раздел: Мир
В Шотландии массовые протесты против политики Трампа
Самого Трампа мало волнует происходящее за окном.
Около 60 тысяч человек приняли участие в акциях протеста против приезда президента США Дональда Трампа в Шотландию. В городе Глазго протестующих насчитали две тысячи. Еще около 10 тысяч человек прошли маршем по Эдинбургу, акции также прошли в Тернберри, где находится частный гольф-клуб Трампа, где он с супругой проводит эти выходные перед поездкой в Хельсинки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Похоже, самого Трампа мало волнует происходящее за окном, он отдыхает и занят мыслями о предстоящей встрече с Путиным.
"Погода прекрасная, место невероятное. Завтра еду в Хельсинки, чтобы в понедельник встретиться с Владимиром Путиным", - написал Трамп в своем твиттере.
Читайте также: В Лондоне массовые протесты против результатов референдума
Отметим, ранее в Лондоне прошли протесты во время визита Трампа в Великобританию. В ходе протестных акций были задержаны два человека.
Около 60 тысяч человек приняли участие в акциях протеста против приезда президента США Дональда Трампа в Шотландию. В городе Глазго протестующих насчитали две тысячи. Еще около 10 тысяч человек прошли маршем по Эдинбургу, акции также прошли в Тернберри, где находится частный гольф-клуб Трампа, где он с супругой проводит эти выходные перед поездкой в Хельсинки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Похоже, самого Трампа мало волнует происходящее за окном, он отдыхает и занят мыслями о предстоящей встрече с Путиным.
"Погода прекрасная, место невероятное. Завтра еду в Хельсинки, чтобы в понедельник встретиться с Владимиром Путиным", - написал Трамп в своем твиттере.
Читайте также: В Лондоне массовые протесты против результатов референдума
Отметим, ранее в Лондоне прошли протесты во время визита Трампа в Великобританию. В ходе протестных акций были задержаны два человека.
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