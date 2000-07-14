» » В Шотландии массовые протесты против политики Трампа
Раздел: Мир  
0

В Шотландии массовые протесты против политики Трампа

В Шотландии массовые протесты против политики ТрампаСамого Трампа мало волнует происходящее за окном.

Около 60 тысяч человек приняли участие в акциях протеста против приезда президента США Дональда Трампа в Шотландию. В городе Глазго протестующих насчитали две тысячи. Еще около 10 тысяч человек прошли маршем по Эдинбургу, акции также прошли в Тернберри, где находится частный гольф-клуб Трампа, где он с супругой проводит эти выходные перед поездкой в Хельсинки.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.

Похоже, самого Трампа мало волнует происходящее за окном, он отдыхает и занят мыслями о предстоящей встрече с Путиным.

"Погода прекрасная, место невероятное. Завтра еду в Хельсинки, чтобы в понедельник встретиться с Владимиром Путиным", - написал Трамп в своем твиттере.

Читайте также: В Лондоне массовые протесты против результатов референдума

Отметим, ранее в Лондоне прошли протесты во время визита Трампа в Великобританию. В ходе протестных акций были задержаны два человека.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Шотландия, Трамп, протесты

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 23:08 » Автор: Едгар Букмирза
     194
     0

Похожие новости по теме

Тысячи палестинцев вышли на акции протеста против Дональда Трампа Тысячи палестинцев вышли на акции протеста против Дональда Трампа

Тысячи палестинцев вышли на протесты против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

В США прошли протесты против Трампа, есть задержанные В США прошли протесты против Трампа, есть задержанные

В городе Беркли штат Калифорния полиция задержала не менее 14 человек, принявших участие в демонстрациях противников американского президента Дональда Трампа.

Массовые митинги против Трампа в США переросли в столкновения Массовые митинги против Трампа в США переросли в столкновения

В США акции сторонников и противников Дональда Трампа переросли в столкновения.

В Лондоне протестуют против визита Трампа В Лондоне протестуют против визита Трампа

Британцы требовали отменить приглашение американского лидера.

Протесты против Трампа в США продолжаются Протесты против Трампа в США продолжаются

Митингующие перекрыли тоннель на важной автотрассе Вашингтона.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх