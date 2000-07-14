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Раздел: Мир  
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Дональд Трамп снова обвинил своего предшественника

Дональд Трамп снова обвинил своего предшественника Текущий президент США возложил на Обаму вину за российское вмешательство в выборы.

Президент США Дональд Трамп считает ответственным за вмешательство России в американские выборы в 2016 году своего предшественника Барака Обаму, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.

Таким образом он отреагировал на обвинения в отношении 12 сотрудников российских спецслужб, которые накануне выдвинул американский Минюст.

"Истории о 12 россиянах, которые вы услышали вчера, имели место во время правления Обамы, а не при администрации Трампа. Почему они ничего не сделали с этим, особенно если сообщалось, что президент Обама был проинформирован ФБР (о вмешательстве в выборы, - ред.) в сентябре перед выборами?" - написал Трамп.

Данное заявление прозвучало на фоне выступлений ряда американских политиков, призывающих Трампа отменить свою встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, которая должна состояться 16 июля в Хельсинки.

Так, с призывами отменить встречу выступили демократы из комитета Палаты представителей по международным делам, а также лидеры демократов в Конгрессе США Чак Шумер и Нэнси Пелоси.

"Президент Трамп должен отменить свою встречу с Владимиром Путиным, пока Россия не осуществит демонстративные и прозрачные шаги, чтобы доказать, что они не будут вмешиваться в предстоящие выборы", - подчеркнул, в частности, Шумер.

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Кроме того, отменить переговоры с Путиным призвал республиканец Джон Маккейн.
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 Теги: Трамп, Россия, выборы

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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