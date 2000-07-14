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Раздел: Мир  
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Стало известно, какие страны примут беженцев, прибывших в Италию

Стало известно, какие страны примут беженцев, прибывших в Италию Сама Италия отказалась оставлять людей у себя.

Франция и Мальта согласились принять по 50 человек мигрантов, из спасенных ранее Италией в Средиземном море. Об этом сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.ua.

По его словам, другие европейские страны также возьмут некоторых из просителей убежища. "Это первый важный результат, полученный после дня телефонных звонков и письменных обменов, которые у меня были со всеми 27 европейскими лидерами", - добавил Конте в сообщении, опубликованном в его официальном профиле Facebook в субботу.

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Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат подтвердил, что его крошечный средиземноморский остров примет 50 человек. "Мальта не только требует, но и предлагает солидарность", - написал он в Twitter.
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 Теги: Италия, беженцы

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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