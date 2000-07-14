Раздел: Мир
Около крупнейшего аэропорта Лондона произошел большой пожар
Площадь возгорания равнялась площади четырех футбольных полей.
Крупный пожар произошел в субботу недалеко от лондонского аэропорта Хитроу. Загорелась трава на автодороге Стайнс-роуд в районе города Фелта к западу от Лондона, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"Возгорание охватило площадь размером с четыре футбольных поля", - говорится в сообщении. С ближайшего поля эвакуировали в безопасное место 14 лошадей.
Дым от пожара виден недалеко от аэропорта, но в настоящее время это не повлияло на отправку рейсов.
Как указала корпорация Би-би-си со ссылкой на лондонские пожарные службы, огонь охватил площадь "размером с четыре футбольных поля".
С огнем борются 15 пожарных машин и 97 человек. Пожарная бригада была вызвана на место ЧП в 15:59 по местному времени (17:59 по киевскому). На месте работают пожарные с Фелтема и прилегающих пожарных станций.
Причина возгорания пока не известна.
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В Twitter-аккаунте аэропорта Хитроу Heathrow Noise, который информирует об изменениях в работе воздушной гавани, сообщается об изменениях на взлетно-посадочных полосах из-за пожара. "... Из-за большого пожара с целью сохранения безопасности полетов мы будем менять взлетно-посадочные полосы", - уточняется в сообщении.
Крупный пожар произошел в субботу недалеко от лондонского аэропорта Хитроу. Загорелась трава на автодороге Стайнс-роуд в районе города Фелта к западу от Лондона, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"Возгорание охватило площадь размером с четыре футбольных поля", - говорится в сообщении. С ближайшего поля эвакуировали в безопасное место 14 лошадей.
Дым от пожара виден недалеко от аэропорта, но в настоящее время это не повлияло на отправку рейсов.
Как указала корпорация Би-би-си со ссылкой на лондонские пожарные службы, огонь охватил площадь "размером с четыре футбольных поля".
С огнем борются 15 пожарных машин и 97 человек. Пожарная бригада была вызвана на место ЧП в 15:59 по местному времени (17:59 по киевскому). На месте работают пожарные с Фелтема и прилегающих пожарных станций.
Причина возгорания пока не известна.
Читайте также: Финнам запретили наблюдать за кортежем Путина
В Twitter-аккаунте аэропорта Хитроу Heathrow Noise, который информирует об изменениях в работе воздушной гавани, сообщается об изменениях на взлетно-посадочных полосах из-за пожара. "... Из-за большого пожара с целью сохранения безопасности полетов мы будем менять взлетно-посадочные полосы", - уточняется в сообщении.
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