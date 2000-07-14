» » Дональд Трамп рассказал о планах на следующие президентские выборы
Раздел: Мир  
0

Дональд Трамп рассказал о планах на следующие президентские выборы

Дональд Трамп рассказал о планах на следующие президентские выборы Президент США заявил, что будет баллотироваться и не видит конкурентов.

Президент США Дональд Трамп в интервью британскому изданию заявил, что намерен в 2020 г. баллотироваться в президенты США, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

"Я настроен на это решительно. Похоже, что этого хотят все", - сказал Д.Трамп, отвечая на вопрос о том, намерен ли он участвовать в выборах в 2020 г.

На вопрос о том, видит ли он среди демократов кого-либо, кто мог бы составить ему конкуренцию, Д.Трамп ответил отрицательно.

Читайте также: Около крупнейшего аэропорта Лондона произошел большой пожар

"Нет. Я никого не вижу. Я знаю их всех и не вижу никого... У них нет правильного кандидата", - сказал Д.Трамп.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Дональд Трамп, выборы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
     243
     0

Похожие новости по теме

Трамп: Россия повлияла на выборы президента в США Трамп: Россия повлияла на выборы президента в США

Президент США Дональд Трамп не сомневается в том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года, заявил официальный представитель Белого дома Хоган Гидли.

Трамп назвал лозунг, с которым он пойдет на выборы в 2020 году Трамп назвал лозунг, с которым он пойдет на выборы в 2020 году

Президент США собирается баллотироваться на второй срок.

Дональд Трамп удивил своей щедростью Дональд Трамп удивил своей щедростью

Президент США Дональд Трамп отдаст на благотворительность зарплату за год - $400 тыс.

Дональд Трамп хочет зарабатывать лишь 1 доллар Дональд Трамп хочет зарабатывать лишь 1 доллар

Будущий президент США сделал неожиданное заявление о своей зарплате.

Дональд Трамп намерен депортировать всех нелегалов из США Дональд Трамп намерен депортировать всех нелегалов из США

Намерение Трампа противоречит политике нынешнего президента, который выступает за воссоединение семей.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх