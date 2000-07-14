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Раздел: Мир  
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В Секторе Газа Израиль совершил самую масштабную с 2014 года атаку

В Секторе Газа Израиль совершил самую масштабную с 2014 года атакуПалестинские чиновники сообщили о двух убитых и 12 раненых.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль совершил самое масштабное с 2014 года нападение на группировку ХАМАС в секторе Газа, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.

По словам Нетаньяху, атака была реакцией на ракеты, выпущенные ХАМАС в Израиль, несмотря на объявленное перемирие.

Палестинские чиновники сообщили о двух убитых и 12 раненых.

Согласно заявлению израильтян, атакованы были штаб-квартира ХАМАС в Бейт-Лахии, учебный лагерь в северной части сектора Газа и оружейный склад.

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10 июня армия Израиля нанесла удар по военно-морской базе палестинского движения ХАМАС и уничтожила выходящий к морю тоннель.
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 Теги: Израиль, ХАМАС, сектор Газа, атака

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Сегодня, 09:51 » Автор: Алена Шимко
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