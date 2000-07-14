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Раздел: Мир  
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В Йемене произошло мощное землетрясение

В Йемене произошло мощное землетрясениеЗемлетрясение произошло на северо-западе от острова Сокотра в Аденском заливе.

Предупреждения об угрозе цунами пока нет. В Йемене произошло землетрясение магнитудой 6,2, сообщает Reuters со ссылкой на данные Геологической службы США, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.

Информации о серьезных разрушениях или жертвах не поступало.

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Землетрясение произошло на северо-западе от острова Сокотра в Аденском заливе. Предупреждения об угрозе цунами пока нет.
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 Теги: Йемен, землетрясение

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Сегодня, 11:47 » Автор: Алена Шимко
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