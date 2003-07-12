Раздел: Мир
В ЕС составили рейтинг главных угроз безопасности
Евросовет по международным отношениям (ECFR) подготовил рейтинг главных угрозы безопасности ЕС.
Доклад опубликован на сайте ECFR, пишет Главред. Первую строчку заняли радикальные исламистские группировки, вторую - Россия и международные криминальные организации. Третье место заняла Северная Корея. При этом еще в 2008 году Россия не входила в тройку угроз для ЕС, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
По данным исследования, действий России больше всего боятся в Финляндии, Эстонии, Румынии, Литве и Польше. Великобритания и Германия тоже испытывают тревогу по этому поводу. В то же время некоторые страны, к примеру, Кипр, Италия, Греция, Венгрия и Португалия, не считают Россию опасной.
Причинами таких настроений эксперты называют "враждебность в информационном поле и кибератаки" со стороны Москвы.
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Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон не готов пригласить президента России Владимира Путина на саммит G7, который должен пройти на юге Франции летом 2019 года. По словам источника агентства в Елисейском дворце, Макрон принял решение не приглашать Путина на саммита "Семерки" поскольку не увидел значительных изменений в ситуации в Украине.
Доклад опубликован на сайте ECFR, пишет Главред. Первую строчку заняли радикальные исламистские группировки, вторую - Россия и международные криминальные организации. Третье место заняла Северная Корея. При этом еще в 2008 году Россия не входила в тройку угроз для ЕС, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
По данным исследования, действий России больше всего боятся в Финляндии, Эстонии, Румынии, Литве и Польше. Великобритания и Германия тоже испытывают тревогу по этому поводу. В то же время некоторые страны, к примеру, Кипр, Италия, Греция, Венгрия и Португалия, не считают Россию опасной.
Причинами таких настроений эксперты называют "враждебность в информационном поле и кибератаки" со стороны Москвы.
Читайте также: Журналисты составили рейтинг самых коррумпированных служб Украины
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон не готов пригласить президента России Владимира Путина на саммит G7, который должен пройти на юге Франции летом 2019 года. По словам источника агентства в Елисейском дворце, Макрон принял решение не приглашать Путина на саммита "Семерки" поскольку не увидел значительных изменений в ситуации в Украине.
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