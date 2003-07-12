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Раздел: Мир  
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В ЕС составили рейтинг главных угроз безопасности

В ЕС составили рейтинг главных угроз безопасностиЕвросовет по международным отношениям (ECFR) подготовил рейтинг главных угрозы безопасности ЕС.

Доклад опубликован на сайте ECFR, пишет Главред. Первую строчку заняли радикальные исламистские группировки, вторую - Россия и международные криминальные организации. Третье место заняла Северная Корея. При этом еще в 2008 году Россия не входила в тройку угроз для ЕС, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Униан.

По данным исследования, действий России больше всего боятся в Финляндии, Эстонии, Румынии, Литве и Польше. Великобритания и Германия тоже испытывают тревогу по этому поводу. В то же время некоторые страны, к примеру, Кипр, Италия, Греция, Венгрия и Португалия, не считают Россию опасной.

Причинами таких настроений эксперты называют "враждебность в информационном поле и кибератаки" со стороны Москвы.

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Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон не готов пригласить президента России Владимира Путина на саммит G7, который должен пройти на юге Франции летом 2019 года. По словам источника агентства в Елисейском дворце, Макрон принял решение не приглашать Путина на саммита "Семерки" поскольку не увидел значительных изменений в ситуации в Украине.
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 Теги: Евросоюз, рейтинг, угроза безопасности

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Сегодня, 15:53 » Автор: Алена Шимко
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