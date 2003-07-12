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Британские принцы отказались встречаться с Трампом - СМИ

Британские принцы отказались встречаться с Трампом - СМИПринц Уэльской Чарльз и принц Уильям отказались встретиться с Президентом США Дональдом Трампом во время его визита в Великобританию.

Об этом сообщает Mirror, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

"Принц Чарльз и принц Уильям отказались встретиться с Дональдом Трампом перед его встречей с королевой (Великобритании – ред.)", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, члены королевской семьи очень четко дали понять, что не будут встречаться с президентом США во время его четырехдневного визита в страну.

Как отметил собеседник The Sunday Times, они просто отказались, и поэтому королева Елизавета ІІ встречала Трампа самостоятельно, что очень необычно для таких событий.

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Известно, что после того, как человек королевы принц Филипп перестал исполнять королевские обязанности, принц Чарльз часто сопровождал свою мать в важных мероприятиях. Во время визита предыдущего президента США Барака Обамы, у него не только был ланч с королевой Великобритании Елизаветой ІІ и ее мужем принцем Филиппом, а также поужинал с принцем Гарри, принцем Уильямом, с его супругой принцессой Кейт в Кенсингтонском дворце.
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 Теги: Принц Уильям, Принц Чарльз, Великобритания, Трамп

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Сегодня, 17:45 » Автор: Алена Шимко
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