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Британские принцы отказались встречаться с Трампом - СМИ
Принц Уэльской Чарльз и принц Уильям отказались встретиться с Президентом США Дональдом Трампом во время его визита в Великобританию.
Об этом сообщает Mirror, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Принц Чарльз и принц Уильям отказались встретиться с Дональдом Трампом перед его встречей с королевой (Великобритании – ред.)", - говорится в сообщении.
По информации СМИ, члены королевской семьи очень четко дали понять, что не будут встречаться с президентом США во время его четырехдневного визита в страну.
Как отметил собеседник The Sunday Times, они просто отказались, и поэтому королева Елизавета ІІ встречала Трампа самостоятельно, что очень необычно для таких событий.
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Известно, что после того, как человек королевы принц Филипп перестал исполнять королевские обязанности, принц Чарльз часто сопровождал свою мать в важных мероприятиях. Во время визита предыдущего президента США Барака Обамы, у него не только был ланч с королевой Великобритании Елизаветой ІІ и ее мужем принцем Филиппом, а также поужинал с принцем Гарри, принцем Уильямом, с его супругой принцессой Кейт в Кенсингтонском дворце.
Об этом сообщает Mirror, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Принц Чарльз и принц Уильям отказались встретиться с Дональдом Трампом перед его встречей с королевой (Великобритании – ред.)", - говорится в сообщении.
По информации СМИ, члены королевской семьи очень четко дали понять, что не будут встречаться с президентом США во время его четырехдневного визита в страну.
Как отметил собеседник The Sunday Times, они просто отказались, и поэтому королева Елизавета ІІ встречала Трампа самостоятельно, что очень необычно для таких событий.
Читайте также: Стало известно, когда Путин встретится с Трампом
Известно, что после того, как человек королевы принц Филипп перестал исполнять королевские обязанности, принц Чарльз часто сопровождал свою мать в важных мероприятиях. Во время визита предыдущего президента США Барака Обамы, у него не только был ланч с королевой Великобритании Елизаветой ІІ и ее мужем принцем Филиппом, а также поужинал с принцем Гарри, принцем Уильямом, с его супругой принцессой Кейт в Кенсингтонском дворце.
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