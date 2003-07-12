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Британский министр ушел в отставку из-за секс-скандала

Британский министр ушел в отставку из-за секс-скандалаГриффитс прислал две тысячи сообщений неприличного характера.

Министр по делам малого бизнеса Великобритании Эндрю Гриффитс ушел в отставку после того, как стало известно, что прислал больше двух тысяч сообщений неприличного характера двум официанткам.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.

"В пятницу вечером я подал заявление об освобождении от должности министра по делам малого бизнеса (Великобритании - ред.)", - рассказал Гриффитс.

При этом он заявил, что хочет извиниться за свое поведение перед избирателями и премьер-министром страны Терезой Мэй. Кроме того, министр сообщил, что намерен обратиться за профессиональной помощью, чтобы предотвратить похожие ситуации в будущем.

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По данным издания, Гриффитс прислал две тысячи сообщений неприличного характера двум официанткам, а также предлагал им деньги за удовольствие.
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 Теги: Гриффитс, министр, секс-скандал

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Сегодня, 19:20 » Автор: Едгар Букмирза
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