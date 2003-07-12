Раздел: Мир
Британский министр ушел в отставку из-за секс-скандала
Гриффитс прислал две тысячи сообщений неприличного характера.
Министр по делам малого бизнеса Великобритании Эндрю Гриффитс ушел в отставку после того, как стало известно, что прислал больше двух тысяч сообщений неприличного характера двум официанткам.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.
"В пятницу вечером я подал заявление об освобождении от должности министра по делам малого бизнеса (Великобритании - ред.)", - рассказал Гриффитс.
При этом он заявил, что хочет извиниться за свое поведение перед избирателями и премьер-министром страны Терезой Мэй. Кроме того, министр сообщил, что намерен обратиться за профессиональной помощью, чтобы предотвратить похожие ситуации в будущем.
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По данным издания, Гриффитс прислал две тысячи сообщений неприличного характера двум официанткам, а также предлагал им деньги за удовольствие.
Министр по делам малого бизнеса Великобритании Эндрю Гриффитс ушел в отставку после того, как стало известно, что прислал больше двух тысяч сообщений неприличного характера двум официанткам.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.
"В пятницу вечером я подал заявление об освобождении от должности министра по делам малого бизнеса (Великобритании - ред.)", - рассказал Гриффитс.
При этом он заявил, что хочет извиниться за свое поведение перед избирателями и премьер-министром страны Терезой Мэй. Кроме того, министр сообщил, что намерен обратиться за профессиональной помощью, чтобы предотвратить похожие ситуации в будущем.
Читайте также: Британский министр обороны подал в отставку
По данным издания, Гриффитс прислал две тысячи сообщений неприличного характера двум официанткам, а также предлагал им деньги за удовольствие.
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