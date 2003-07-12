Раздел: Мир
Сирийские войска Асада расширили свое наступление
Силы Башара Асада взяли под контроль деревню Масхара.
В воскресенье, 15 июля, сирийские войска Асада расширили свое наступление в провинции Эль-Кунейтра в Сирии, которая прилегает к оккупированным Израилем Голанским высотам.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Так, сирийские повстанцы до сих пор удерживают узкий участок, разделяющий провинции Даръа и Эль-Кунейтра, несмотря на захват правительственными силами при поддержке России большей части Даръа.
Отмечается, что боевые самолеты, предположительно ВКС России, атаковали подконтрольную повстанцам деревню в Эль-Кунейтра, а также город Эль-Хаара в соседней провинции Даръа.
После массированного обстрела силы Башара Асада взяли под контроль деревню Масхара, которая находится в 11 км от границы Голанских высот. Но на этом они не остановились. На данный момент они пытаются при поддержке авиации захватить возвышенность к югу от деревни.
Читайте также: Войска Асада обстреляли ракетами контролируемый боевиками Дамаск
Ливанский телеканал al-Mayadeen, близкий к Дамаску, сообщил, что сирийская армия продвигается к району Тель-Масхара.
В тоже время представители повстанцев утверждают, что боевые действия продолжаются.
В воскресенье, 15 июля, сирийские войска Асада расширили свое наступление в провинции Эль-Кунейтра в Сирии, которая прилегает к оккупированным Израилем Голанским высотам.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Так, сирийские повстанцы до сих пор удерживают узкий участок, разделяющий провинции Даръа и Эль-Кунейтра, несмотря на захват правительственными силами при поддержке России большей части Даръа.
Отмечается, что боевые самолеты, предположительно ВКС России, атаковали подконтрольную повстанцам деревню в Эль-Кунейтра, а также город Эль-Хаара в соседней провинции Даръа.
После массированного обстрела силы Башара Асада взяли под контроль деревню Масхара, которая находится в 11 км от границы Голанских высот. Но на этом они не остановились. На данный момент они пытаются при поддержке авиации захватить возвышенность к югу от деревни.
Читайте также: Войска Асада обстреляли ракетами контролируемый боевиками Дамаск
Ливанский телеканал al-Mayadeen, близкий к Дамаску, сообщил, что сирийская армия продвигается к району Тель-Масхара.
В тоже время представители повстанцев утверждают, что боевые действия продолжаются.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
347
0
Также советуем посмотреть
- Веселые анекдоты для достойного окончания недели
- Собака оригинально повторила знаменитые образы Мадонны
- Прикольные ситуации, в которые могут попасть лишь автоледи
- Киевлян насмешила продавщица, торгующая сливами с элитного авто
- В Сети посмеялись над итогами ЧМ-2018 для простых россиян
- Улыбка до ушей: десятка анекдотов на все случаи жизни
- Пафосные гости Одесского кинофестиваля повеселили соцсети
- Виноваты англичане: Сеть насмешила очередная попытка россиян переписать историю
- Кому повезет: в Германии места на кладбище разыграют в лотерею
- Сеть повеселила реакция старушки на гифку
- В Сети показали, как должна выглядеть церемония закрытия ЧМ-2018: меткая
- «Два одиночества»: встреча Трампа и Путина в новой карикатуре
- Известный теннисист оригинально спародировал симулянта-Неймара
- Вот это «аншлаг»: в Сети высмеяли концерт российских звезд в «ДНР»
- Трамп знатно оконфузился перед королевой Великобритании
- ООС: ранения получили двое бойцов ВСУ
- Юмор по-одесски: веселые анекдоты для отличного настроения
- Смеемся вместе: "убойные" приколы из реальной жизни
- Украина получит от Airbus 55 вертолетов
- Поющий пес покорил судей знаменитого талант-шоу
- На дне Балтийского моря обнаружили "корабль инопланетян"
- "Я художник и так вижу": свежая подборка веселых фотоприколов
- "Шоб вы были мне здоровы": забавные анекдоты от настоящих одесситов
- Улыбка до ушей: смешные анекдоты для любителей тонкого юмора
- Жук, "умеющий" рисовать, покорил пользователей Сети
- «Я еду – муж молится»: порция приколов от веселых автомобилистов
- Когда что-то пошло не так: забавные приколы для настоящих оптимистов
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- Приобретение Airbus Helicopters для МВД: контракт подписан
- Очаровательный щенок-разрушитель стал новой звездой Сети
Оставьте свой комментарий