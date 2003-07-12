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Раздел: Мир  
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Сирийские войска Асада расширили свое наступление

Сирийские войска Асада расширили свое наступлениеСилы Башара Асада взяли под контроль деревню Масхара.

В воскресенье, 15 июля, сирийские войска Асада расширили свое наступление в провинции Эль-Кунейтра в Сирии, которая прилегает к оккупированным Израилем Голанским высотам.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

Так, сирийские повстанцы до сих пор удерживают узкий участок, разделяющий провинции Даръа и Эль-Кунейтра, несмотря на захват правительственными силами при поддержке России большей части Даръа.

Отмечается, что боевые самолеты, предположительно ВКС России, атаковали подконтрольную повстанцам деревню в Эль-Кунейтра, а также город Эль-Хаара в соседней провинции Даръа.

После массированного обстрела силы Башара Асада взяли под контроль деревню Масхара, которая находится в 11 км от границы Голанских высот. Но на этом они не остановились. На данный момент они пытаются при поддержке авиации захватить возвышенность к югу от деревни.

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Ливанский телеканал al-Mayadeen, близкий к Дамаску, сообщил, что сирийская армия продвигается к району Тель-Масхара.

В тоже время представители повстанцев утверждают, что боевые действия продолжаются.
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 Теги: войска Асада, наступление

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Сегодня, 20:28 » Автор: Едгар Букмирза
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