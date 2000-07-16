Раздел: Мир
Трамп назвал вероятных противников США
В список вошла даже Европа.
При этом он особо выделил давних союзников в Европе, которые, по мнению Трампа, эксплуатируют США в торговых соглашениях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
«Думаю, у нас много противников», – заявил президент в интервью CBS News,которое было передано в эфир в воскресенье и записано накануне на принадлежащем Трампу поле для гольфа в шотландском Тернберри.
«Думаю, ЕС – это противник, учитывая что они делают с нами в торговле, – сказал он. – Вы бы никогда не подумали про ЕС, но они наш противник. Россия – противник в определенных отношениях. Китай – экономический противник. Но это не значит, что они плохие. Это ничего не значит. Это значит, что они конкуренты».
«Я уважаю лидеров этих стран», – сказал Трамп, имея в виду Европейский Союз.
«Но в сфере торговли они действительно нас используют, и многие из этих стран – члены НАТО, и они не платят по своим счетам», – добавил он, имея в виду обязательство, взятое каждой из 29 стран западного военного альянса довести долю расходов на оборону до 2 процентов своего ВВП.
Трамп вновь подверг критике Германию за ее соглашение с Россией о строительстве газопровода через Балтийское море для доставки природного газа из России в Германию.
«Германия заключила соглашение о газопроводе с Россией, – сказал Трамп. – Они собираются платить России миллиарды и миллиарды долларов в год за энергию, а я говорю, что это нехорошо, это несправедливо. Получается, что вы должны сражаться за кого-то, а потом этот кто-то отдает миллиарды долларов тому, против кого вы его защищаете. Мне это кажется нелепым, и я решил об этом сказать. Вот что я скажу. Тот факт, что Германия платит России миллиарды долларов вызывает большое возмущение. Большое возмущение. Я также думаю, что это очень плохо для Германии. Потому что, что, они выбрасывают белый флаг?»
Канцлер Германии Ангела Меркель, которая выросла в коммунистической Восточной Германии, несколько дней назад отвергла критику Трампа, заявив, что она «на себе испытала, как часть Германии контролировалась Советским Союзом». По ее словам, она рада тому, что ее страна, после воссоединения коммунистической Восточной Германии и демократической Западной Германии в 1990 году, может вести «независимую политику» и принимать «независимые решения».
Председатель Европейского совета Дональд Туск осудил атаку Трампа на европейские страны. «Америка и ЕС – это лучшие друзья», – сказал он.
«Тот, кто называет нас противниками, распространяет фейковые новости», – добавил он, применив любимый эпитет Трампа, который он использует в отношении новостей, которые ему не нравятся.
Европейский Союз, чей профицит в торговле с США в прошлом году достиг 151 миллиарда долларов, вступил в спор с Вашингтоном по поводу импортных пошлин. ЕС увеличил пошлины на товары, считающиеся символами США, включая бурбон, джинсы и мотоциклы, после того как Трамп повысил пошлины на европейский алюминий и сталь.
Читайте также: Трамп прибыл на встречу с Путиным
Как сообщалось ранее, сын жертвы «Новичка» попросил Трампа поднять вопрос смерти его матери на встрече с Путиным.
При этом он особо выделил давних союзников в Европе, которые, по мнению Трампа, эксплуатируют США в торговых соглашениях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
«Думаю, у нас много противников», – заявил президент в интервью CBS News,которое было передано в эфир в воскресенье и записано накануне на принадлежащем Трампу поле для гольфа в шотландском Тернберри.
«Думаю, ЕС – это противник, учитывая что они делают с нами в торговле, – сказал он. – Вы бы никогда не подумали про ЕС, но они наш противник. Россия – противник в определенных отношениях. Китай – экономический противник. Но это не значит, что они плохие. Это ничего не значит. Это значит, что они конкуренты».
«Я уважаю лидеров этих стран», – сказал Трамп, имея в виду Европейский Союз.
«Но в сфере торговли они действительно нас используют, и многие из этих стран – члены НАТО, и они не платят по своим счетам», – добавил он, имея в виду обязательство, взятое каждой из 29 стран западного военного альянса довести долю расходов на оборону до 2 процентов своего ВВП.
Трамп вновь подверг критике Германию за ее соглашение с Россией о строительстве газопровода через Балтийское море для доставки природного газа из России в Германию.
«Германия заключила соглашение о газопроводе с Россией, – сказал Трамп. – Они собираются платить России миллиарды и миллиарды долларов в год за энергию, а я говорю, что это нехорошо, это несправедливо. Получается, что вы должны сражаться за кого-то, а потом этот кто-то отдает миллиарды долларов тому, против кого вы его защищаете. Мне это кажется нелепым, и я решил об этом сказать. Вот что я скажу. Тот факт, что Германия платит России миллиарды долларов вызывает большое возмущение. Большое возмущение. Я также думаю, что это очень плохо для Германии. Потому что, что, они выбрасывают белый флаг?»
Канцлер Германии Ангела Меркель, которая выросла в коммунистической Восточной Германии, несколько дней назад отвергла критику Трампа, заявив, что она «на себе испытала, как часть Германии контролировалась Советским Союзом». По ее словам, она рада тому, что ее страна, после воссоединения коммунистической Восточной Германии и демократической Западной Германии в 1990 году, может вести «независимую политику» и принимать «независимые решения».
Председатель Европейского совета Дональд Туск осудил атаку Трампа на европейские страны. «Америка и ЕС – это лучшие друзья», – сказал он.
«Тот, кто называет нас противниками, распространяет фейковые новости», – добавил он, применив любимый эпитет Трампа, который он использует в отношении новостей, которые ему не нравятся.
Европейский Союз, чей профицит в торговле с США в прошлом году достиг 151 миллиарда долларов, вступил в спор с Вашингтоном по поводу импортных пошлин. ЕС увеличил пошлины на товары, считающиеся символами США, включая бурбон, джинсы и мотоциклы, после того как Трамп повысил пошлины на европейский алюминий и сталь.
Читайте также: Трамп прибыл на встречу с Путиным
Как сообщалось ранее, сын жертвы «Новичка» попросил Трампа поднять вопрос смерти его матери на встрече с Путиным.
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