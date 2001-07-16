Теракт в Афганистане: есть раненные и погибшие

Взрыв произошел на парковке Министерства восстановления и развития сельского хозяйства Афганистана.



По меньшей мере 7 человек были убиты и более 15 получили ранения в столице Афганистана Кабуле, в результате теракта в Министерстве восстановления и развития сельского хозяйства, сообщает



"Взрыв произошел около 16:30 по местному времени, когда сотрудники министерства уходили домой. Представитель министерства Фраудун Ажанд сообщил, что в воскресенье террористы-смертники совершили взрыв у ворот министерства возле стоянки", - говорится в сообщении.



Нападение произошло после того, как ООН опубликовал отчет, в котором указывается, что число афганских гражданских лиц, убитых за этот год, достигло рекордного уровня. По данным ООН, с 1 января по 30 июня было убито почти 1700 гражданских лиц, что в целом выше, чем в любое сопоставимое время за последние 10 лет.



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В частности, в мае вследствие двух терактов в Кабуле погибли 30 человек, еще 50 получили ранения. Среди погибших 10 журналистов, в том числе репортер BBC. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter По меньшей мере 7 человек были убиты и более 15 получили ранения в столице Афганистана Кабуле, в результате теракта в Министерстве восстановления и развития сельского хозяйства, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал "Взрыв произошел около 16:30 по местному времени, когда сотрудники министерства уходили домой. Представитель министерства Фраудун Ажанд сообщил, что в воскресенье террористы-смертники совершили взрыв у ворот министерства возле стоянки", - говорится в сообщении.Нападение произошло после того, как ООН опубликовал отчет, в котором указывается, что число афганских гражданских лиц, убитых за этот год, достигло рекордного уровня. По данным ООН, с 1 января по 30 июня было убито почти 1700 гражданских лиц, что в целом выше, чем в любое сопоставимое время за последние 10 лет.В частности, в мае вследствие двух терактов в Кабуле погибли 30 человек, еще 50 получили ранения. Среди погибших 10 журналистов, в том числе репортер BBC.



