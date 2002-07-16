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Раздел: Мир  
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В США произошла кровавая перестрелка, пострадали полицейские

В США произошла кровавая перестрелка, пострадали полицейские Подозреваемый был застрелен в результате ответного огня.

В Канзасе (США) подозреваемый в убийстве ранил трех полицейских и был застрелен в результате ответного огня. Об этом сообщили в полиции, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Полицейские выследили подозреваемого в убийстве во время ограбления индийского студента из Университета Миссури в Канзас-Сити, но подозреваемый открыл по ним огонь из винтовки, ранив двух сотрудников правоохранительных органов, и скрылся на машине вместе с неизвестным.

Вскоре полицейские обнаружили автомобиль и его пассажира и задержали его. Также им стало известно, что подозреваемый забаррикадировался рядом в доме.

Когда подозреваемый все-таки вышел оттуда, стреляя по полицейским, они открыли огонь в ответ, и мужчина был убит.

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В результате последней перестрелки пострадал еще один полицейский.
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 Теги: США, перестрелка

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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