Раздел: Мир
В Белом доме рассказали, сколько будет длиться встреча Трампа с Путиным
Долгожданная встреча состоится уже сегодня.
Белый дом опубликовал график президента США Дональда Трампа в Хельсинки, 16 июля. Напомним, в этот день он встречается с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Сначала Трамп, который уже прибыл в Финляндию, встретится с ее президентом Саули Нийнистес в 9:40 утра по Киеву.
После этого настанет черед главной встречи - с Путиным. Она начнется в 13:20 и состоится в Президентском дворце Хельсинки.
Переговоры тет-а-тет с российским президентом продлятся по плану полтора часа. После этого начнется собственно саммит. В 14:50 начнут заседать делегации США и России. Они совместят свое общение с обедом.
Еще через два часа , в 16:50 оба лидера выйдут на совместную пресс-конференцию. Что по идее и станет моментом истины этих переговоров - даже по лицам президентов будет понятно, удалось ли хоть к чему-нибудь прийти.
Отметим, что перед встречей с Путиным Трамп опубликовал немного странный пост про "сдачу Москвы и Петербурга". Мол, даже если Путин на переговорах "сдаст" ему эти города, оппозиция в США все равно будет недовольна.
Читайте также: Трамп прибыл на встречу с Путиным
Для Украины самое малоприятное в этой встрече то, что американский президент накануне несколько раз уклонился от вопроса принадлежности Крыма и даже допустил его российский статус. А главе Евросовета Туску он и вовсе дал понять, что судьба Украины его заботит меньше, чем возможность договориться с РФ.
Белый дом опубликовал график президента США Дональда Трампа в Хельсинки, 16 июля. Напомним, в этот день он встречается с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Сначала Трамп, который уже прибыл в Финляндию, встретится с ее президентом Саули Нийнистес в 9:40 утра по Киеву.
После этого настанет черед главной встречи - с Путиным. Она начнется в 13:20 и состоится в Президентском дворце Хельсинки.
Переговоры тет-а-тет с российским президентом продлятся по плану полтора часа. После этого начнется собственно саммит. В 14:50 начнут заседать делегации США и России. Они совместят свое общение с обедом.
Еще через два часа , в 16:50 оба лидера выйдут на совместную пресс-конференцию. Что по идее и станет моментом истины этих переговоров - даже по лицам президентов будет понятно, удалось ли хоть к чему-нибудь прийти.
Отметим, что перед встречей с Путиным Трамп опубликовал немного странный пост про "сдачу Москвы и Петербурга". Мол, даже если Путин на переговорах "сдаст" ему эти города, оппозиция в США все равно будет недовольна.
Читайте также: Трамп прибыл на встречу с Путиным
Для Украины самое малоприятное в этой встрече то, что американский президент накануне несколько раз уклонился от вопроса принадлежности Крыма и даже допустил его российский статус. А главе Евросовета Туску он и вовсе дал понять, что судьба Украины его заботит меньше, чем возможность договориться с РФ.
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