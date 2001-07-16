В Белом доме рассказали, сколько будет длиться встреча Трампа с Путиным

Долгожданная встреча состоится уже сегодня.



Белый дом опубликовал график президента США Дональда Трампа в Хельсинки, 16 июля. Напомним, в этот день он встречается с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает



Сначала Трамп, который уже прибыл в Финляндию, встретится с ее президентом Саули Нийнистес в 9:40 утра по Киеву.



После этого настанет черед главной встречи - с Путиным. Она начнется в 13:20 и состоится в Президентском дворце Хельсинки.



Переговоры тет-а-тет с российским президентом продлятся по плану полтора часа. После этого начнется собственно саммит. В 14:50 начнут заседать делегации США и России. Они совместят свое общение с обедом.



Еще через два часа , в 16:50 оба лидера выйдут на совместную пресс-конференцию. Что по идее и станет моментом истины этих переговоров - даже по лицам президентов будет понятно, удалось ли хоть к чему-нибудь прийти.



Отметим, что перед встречей с Путиным Трамп опубликовал немного странный пост про "сдачу Москвы и Петербурга". Мол, даже если Путин на переговорах "сдаст" ему эти города, оппозиция в США все равно будет недовольна.



Читайте также: Трамп прибыл на встречу с Путиным



Для Украины самое малоприятное в этой встрече то, что американский президент накануне несколько раз уклонился от вопроса принадлежности Крыма и даже допустил его российский статус. А главе Евросовета Туску он и вовсе дал понять, что судьба Украины его заботит меньше, чем возможность договориться с РФ. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Белый дом опубликовал график президента США Дональда Трампа в Хельсинки, 16 июля. Напомним, в этот день он встречается с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua Сначала Трамп, который уже прибыл в Финляндию, встретится с ее президентом Саули Нийнистес в 9:40 утра по Киеву.После этого настанет черед главной встречи - с Путиным. Она начнется в 13:20 и состоится в Президентском дворце Хельсинки.Переговоры тет-а-тет с российским президентом продлятся по плану полтора часа. После этого начнется собственно саммит. В 14:50 начнут заседать делегации США и России. Они совместят свое общение с обедом.Еще через два часа , в 16:50 оба лидера выйдут на совместную пресс-конференцию. Что по идее и станет моментом истины этих переговоров - даже по лицам президентов будет понятно, удалось ли хоть к чему-нибудь прийти.Отметим, что перед встречей с Путиным Трамп опубликовал немного странный пост про "сдачу Москвы и Петербурга". Мол, даже если Путин на переговорах "сдаст" ему эти города, оппозиция в США все равно будет недовольна.Для Украины самое малоприятное в этой встрече то, что американский президент накануне несколько раз уклонился от вопроса принадлежности Крыма и даже допустил его российский статус. А главе Евросовета Туску он и вовсе дал понять, что судьба Украины его заботит меньше, чем возможность договориться с РФ.



