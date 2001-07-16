В ЕС отреагировали на слова Трампа о "недругах"



Европейские чиновники отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа, который назвал Европейский союз одним из недругов Соединенных Штатов.



Об этом сообщает Радио Свобода, пишет



Президент Европейского совета Дональд Туск в Twitter написал, что «Америка и ЕС являются лучшими друзьями. А тот, кто говорит, что мы враги, распространяет фейки».



В то же время вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс поздно вечером 15 июля написал в Twitter, что «называние лучших друзей недругами делает счастливыми настоящих врагов».



«Европейцы и американцы связаны историей и ценностями, которые разделяют. Европейцы никогда не откажутся от Америки, потому что Америка от нас никогда не откажется. Вот для чего нужны друзья», – добавил он.



Как сообщалось, президент США Дональд Трамп, который со вторника находится в европейском турне и готовится к встрече в понедельник с президентом РФ Владимиром Путиным, назвал ЕС "недругом" вместе с Китаем и Россией.



Читайте также: В Кремле отреагировали на слова Трампа о неуважении к американским лидерам



"Я думаю, у нас много недругов. Считаю, что Европейский Союз является недругом (foe – англ.) за то, что они делают в торговле. Сейчас вы бы и не подумали на Европейский Союз, но они есть недругом", - отметил Трамп. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Об этом сообщает Радио Свобода, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ Президент Европейского совета Дональд Туск в Twitter написал, что «Америка и ЕС являются лучшими друзьями. А тот, кто говорит, что мы враги, распространяет фейки».В то же время вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс поздно вечером 15 июля написал в Twitter, что «называние лучших друзей недругами делает счастливыми настоящих врагов».«Европейцы и американцы связаны историей и ценностями, которые разделяют. Европейцы никогда не откажутся от Америки, потому что Америка от нас никогда не откажется. Вот для чего нужны друзья», – добавил он.Как сообщалось, президент США Дональд Трамп, который со вторника находится в европейском турне и готовится к встрече в понедельник с президентом РФ Владимиром Путиным, назвал ЕС "недругом" вместе с Китаем и Россией."Я думаю, у нас много недругов. Считаю, что Европейский Союз является недругом (foe – англ.) за то, что они делают в торговле. Сейчас вы бы и не подумали на Европейский Союз, но они есть недругом", - отметил Трамп.



