Раздел: Мир
В ЕС отреагировали на слова Трампа о "недругах"
Европейские чиновники отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа, который назвал Европейский союз одним из недругов Соединенных Штатов.
Об этом сообщает Радио Свобода, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Президент Европейского совета Дональд Туск в Twitter написал, что «Америка и ЕС являются лучшими друзьями. А тот, кто говорит, что мы враги, распространяет фейки».
В то же время вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс поздно вечером 15 июля написал в Twitter, что «называние лучших друзей недругами делает счастливыми настоящих врагов».
«Европейцы и американцы связаны историей и ценностями, которые разделяют. Европейцы никогда не откажутся от Америки, потому что Америка от нас никогда не откажется. Вот для чего нужны друзья», – добавил он.
Как сообщалось, президент США Дональд Трамп, который со вторника находится в европейском турне и готовится к встрече в понедельник с президентом РФ Владимиром Путиным, назвал ЕС "недругом" вместе с Китаем и Россией.
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"Я думаю, у нас много недругов. Считаю, что Европейский Союз является недругом (foe – англ.) за то, что они делают в торговле. Сейчас вы бы и не подумали на Европейский Союз, но они есть недругом", - отметил Трамп.
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