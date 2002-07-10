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Раздел: Мир  
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Трамп назвал причину "наихудших за всю историю" отношений с Россией

Трамп назвал причину "наихудших за всю историю" отношений с Россией
Американский лидер обвинил предыдущие администрации США "в многолетней глупости и тупости".

Президент США Дональд Трамп назвал причину наихудших за всю историю отношений с Россией, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Об этом он сообщил в своем Twitter в понедельник, 16 июля.

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"Наши отношения с Россией еще никогда не были хуже благодаря многолетней глупости и тупости руководства США, а также нынешней охоте на ведьм", – написал Трамп.
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 Теги: Трамп, Россия, отношения

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Сегодня, 11:43 » Автор: Алена Шимко
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