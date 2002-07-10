Раздел: Мир
Американка чудом выжила после падения в авто со скалы
Автомобиль разбился у подножья горы и частично затонул.
Помощи водитель дожидалась целую неделю. Девушка в США чудом выжила после падения с 60-метровой скалы, и еще целую неделю ждала помощи. Об этом сообщает ВВС, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
6 июля 23-летняя американка на автомобиле отправилась из Портленда в Лос-Анджелес в гости к сестре. Всю дорогу она обменивалась сообщениями с родными, а когда связь внезапно прервалась, они обратились за помощью к спасателям. Поиски начались сразу же, однако их усложнял сильный туман.
Спустя семь дней пострадавшую в районе Биг-Сур случайно нашли туристы.
Сначала они заметили пропавшую машину Jeep Patriot. Девушка находилась рядом и была в сознании, однако сильно повредила плечо и перенесла сотрясение мозга. Чтобы выжить, ей пришлось пить воду из радиатора авто.
Она рассказала, что авария произошла на прибрежном шоссе в Калифорнии: ей пришлось резко повернуть, чтобы избежать столкновения с животным, после чего машину выбросило с дороги и она разбилась у подножья 60-метровой скалы.
Читайте также: Московская школьница выжила после падения с огромной высоты
Спасатели заявили, что девушке "чудом удалось выжить". Обычно подобные аварии заканчиваются более трагично. Ее доставили в больницу, где она чувствует себя удовлетворительно.
Помощи водитель дожидалась целую неделю. Девушка в США чудом выжила после падения с 60-метровой скалы, и еще целую неделю ждала помощи. Об этом сообщает ВВС, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
6 июля 23-летняя американка на автомобиле отправилась из Портленда в Лос-Анджелес в гости к сестре. Всю дорогу она обменивалась сообщениями с родными, а когда связь внезапно прервалась, они обратились за помощью к спасателям. Поиски начались сразу же, однако их усложнял сильный туман.
Спустя семь дней пострадавшую в районе Биг-Сур случайно нашли туристы.
Сначала они заметили пропавшую машину Jeep Patriot. Девушка находилась рядом и была в сознании, однако сильно повредила плечо и перенесла сотрясение мозга. Чтобы выжить, ей пришлось пить воду из радиатора авто.
Она рассказала, что авария произошла на прибрежном шоссе в Калифорнии: ей пришлось резко повернуть, чтобы избежать столкновения с животным, после чего машину выбросило с дороги и она разбилась у подножья 60-метровой скалы.
Читайте также: Московская школьница выжила после падения с огромной высоты
Спасатели заявили, что девушке "чудом удалось выжить". Обычно подобные аварии заканчиваются более трагично. Ее доставили в больницу, где она чувствует себя удовлетворительно.
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