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Раздел: Мир  
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Американка чудом выжила после падения в авто со скалы

Американка чудом выжила после падения в авто со скалыАвтомобиль разбился у подножья горы и частично затонул.

Помощи водитель дожидалась целую неделю. Девушка в США чудом выжила после падения с 60-метровой скалы, и еще целую неделю ждала помощи. Об этом сообщает ВВС, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.


6 июля 23-летняя американка на автомобиле отправилась из Портленда в Лос-Анджелес в гости к сестре. Всю дорогу она обменивалась сообщениями с родными, а когда связь внезапно прервалась, они обратились за помощью к спасателям. Поиски начались сразу же, однако их усложнял сильный туман.

Спустя семь дней пострадавшую в районе Биг-Сур случайно нашли туристы.

Сначала они заметили пропавшую машину Jeep Patriot. Девушка находилась рядом и была в сознании, однако сильно повредила плечо и перенесла сотрясение мозга. Чтобы выжить, ей пришлось пить воду из радиатора авто.

Она рассказала, что авария произошла на прибрежном шоссе в Калифорнии: ей пришлось резко повернуть, чтобы избежать столкновения с животным, после чего машину выбросило с дороги и она разбилась у подножья 60-метровой скалы.

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Спасатели заявили, что девушке "чудом удалось выжить". Обычно подобные аварии заканчиваются более трагично. Ее доставили в больницу, где она чувствует себя удовлетворительно.
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 Теги: США, авто, крушение

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Сегодня, 13:39 » Автор: Алена Шимко
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