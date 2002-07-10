Американка чудом выжила после падения в авто со скалы

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В пятницу спасатели вытащили выжившую девушку из-под обломков швейной фабрики в Бангладеш через 17 дней после того, как она рухнула. Сотни зрителей кинулись выкрикивать радостные возгласы, когда инженеры вытащили женщину из подвала здания, после того как рабочие помогли очистить место от обломков. Они сказали, что слышали ее