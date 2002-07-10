» » В результате аварии на грузинской шахте погибли четыре шахтера
Раздел: Мир  
0

В результате аварии на грузинской шахте погибли четыре шахтера

В результате аварии на грузинской шахте погибли четыре шахтераЕсть также пострадавшие, которых в настоящее время перевозят в больницу.

При этом их количество не указано. В грузинском городе Ткибули на угольной шахте имени Миндели погибли четыре человека. Об этом сообщает Грузия Online со ссылкой на Министерство внутренних дел Грузии в понедельник, 16 июля, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По имеющейся информации, есть также пострадавшие, которых в настоящее время перевозят в больницу. При этом их количество не указано.

Читайте также: Китай: страшная авария на шахте, много жертв

Полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекших смерть человека (ч.2 ст.240 УК Грузии).
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Грузия, шахта, авария, жертвы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:52 » Автор: Алена Шимко
     178
     0

Похожие новости по теме

В Грузии из-за обвала шахты погибли люди В Грузии из-за обвала шахты погибли люди

Известно о шести погибших.

В Китае произошла авария в шахте: есть жертвы В Китае произошла авария в шахте: есть жертвы

Погибли пять человек.

Четыре человека погибли в результате обвала шахты в Грузии Четыре человека погибли в результате обвала шахты в Грузии

Шахта принадлежит компании Грузуголь.

Китай: страшная авария на шахте, много погибших Китай: страшная авария на шахте, много погибших

Не менее 18 человек погибли в Китае в результате выброса газа в угольной шахте.

Мощный взрыв на китайской шахте: количество жертв увеличилось вдвое Мощный взрыв на китайской шахте: количество жертв увеличилось вдвое

В момент взрыва под землёй находились 35 человек, двум удалось выбраться.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх