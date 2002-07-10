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В Британии королевская семья сфотографировалась без королевы
На фото со своих крестин принц Луи не увидит прабабушку - королеву Великобритании.
Пресс-служба королевской семьи опубликовала четыре официальные фотографии, сделанные 9 июля по случаю крещения принца Луи. Фото были размещены на странице The Royal Family в Facebook сегодня, 16 июля, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
На фотографиях запечатлены герцог и герцогиня Кэмбриджские (принц Уильям и Кейт Миддлтон) с детьми – принцами Джорджем и Луи и принцессой Шарлоттой (на фото ниже сидят на диване); герцог и герцогиня Сассекские (принц Гарри и Меган Маркл), отец Уильяма - принц Чарльз с супругой Камиллой, герцогиней Корнуольской; родители Кейт – Кэрол и Майкл Миддлтоны, сестра Кейт - Пиппа Меттьюс с супругом Джеймсом, а также брат Джеймс Миддлтон (на фото слева направо).
Королева Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филипп крещение правнука пропустили, поэтому на семейном фото их нет. В Букингемском дворце заверили, что это не из-за проблем со здоровьем.
Читайте также: Эти снимки королевская семья предпочла бы забыть
Принц Луи, третий ребенок принца Уильяма и Кейт Миддлтон, появился на свет 23 апреля 2018 года.
Пресс-служба королевской семьи опубликовала четыре официальные фотографии, сделанные 9 июля по случаю крещения принца Луи. Фото были размещены на странице The Royal Family в Facebook сегодня, 16 июля, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
На фотографиях запечатлены герцог и герцогиня Кэмбриджские (принц Уильям и Кейт Миддлтон) с детьми – принцами Джорджем и Луи и принцессой Шарлоттой (на фото ниже сидят на диване); герцог и герцогиня Сассекские (принц Гарри и Меган Маркл), отец Уильяма - принц Чарльз с супругой Камиллой, герцогиней Корнуольской; родители Кейт – Кэрол и Майкл Миддлтоны, сестра Кейт - Пиппа Меттьюс с супругом Джеймсом, а также брат Джеймс Миддлтон (на фото слева направо).
Королева Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филипп крещение правнука пропустили, поэтому на семейном фото их нет. В Букингемском дворце заверили, что это не из-за проблем со здоровьем.
Читайте также: Эти снимки королевская семья предпочла бы забыть
Принц Луи, третий ребенок принца Уильяма и Кейт Миддлтон, появился на свет 23 апреля 2018 года.
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