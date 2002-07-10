В Британии королевская семья сфотографировалась без королевы

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Кейт Миддлтон не раз сравнивали с покойной принцессой Дианой, которая тоже боролась с традициями в королевской семье. Первое – герцогиня Кембриджская, как и Диана, тоже приняла решение рожать не во дворце, а в больнице. Кроме этого, новорожденного малыша первыми посетила семья Кейт, а не царственная прабабушка.