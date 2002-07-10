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Раздел: Мир  
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Американские СМИ сообщили, о чем говорили Трамп и Путин

Американские СМИ сообщили, о чем говорили Трамп и ПутинПрезидент США Дональд Трамп выразил надежду, что впоследствии у Штатов и Россия будут "удивительные отношения".

Об этом он заявил перед началом встречи в формате тет-а-тет с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в Хельсинки, сообщают американские СМИ, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

"Я думаю, мы придем к тому, что будем иметь чрезвычайные отношения... Я действительно думаю, что мир хочет видеть, как мы достигнем "взаимопонимания, - приводит заявление Трампа американское издание The Hill.

Телеканал CNN, в свою очередь, представил основные тезисы из короткой речи Трампа перед переговорами.

"Я хотел бы поздравить вас с действительно замечательным чемпионатом мира", - начал американский лидер. Он подчеркнул, что намерен обсудить все – "от торговли до ядерных ракет и Китая".

Высказываясь об отношениях между США и Россией, Трамп заметил: "Я думаю, что вместе наши две страны имеют большие возможности, которые, в действительности, не были очень хорошими в течение последних нескольких лет. Я работаю на этом посту не слишком долго, скоро будет два года, но я думаю, что мы будем иметь чрезвычайные отношения".

Президент США также выразил свою позицию относительно ядерного оружия: "Мы – два больших ядерных государства. У нас 90% ядерных ресурсов – и это не очень хорошо, это плохо".

В то же время Трамп не сказал, будет ли говорить он о вмешательстве России в президентские выборы в США, которое его критики назвали "военным актом агрессии".

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Со своей стороны Путин заметил, что рад лично встретиться с президентом США в Финляндии. "Мы постоянно общаемся по телефону с прошлой встречи, и, очевидно, наступило время делового разговора, поскольку в мире так часто происходит, о чем нам нужно поговорить", - приводит CNN слова российского лидера.
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 Теги: Трамп, Путин, встреча

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Сегодня, 17:53 » Автор: Алена Шимко
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