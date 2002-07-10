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Трамп назвал причины ухудшения отношений России и США
США много лет проводили "глупую и тупую" политику в отношении РФ, заявил Дональд Трамп.
Президент США Дональд Трамп считает, что отношения между Вашингтоном и Москвой никогда не были хуже из-за того, что США многие годы демонстрировали "глупость и тупость".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
"Наши отношения с Россией никогда не были хуже из-за многолетней глупости и тупости США, а теперь еще и из-за сфабрикованной охоты на ведьм", - отметил американский президент.
Этот твит появился за несколько часов до встречи с президентом России Владимиром Путиным. Встреча должна начаться в Президентском дворце в Хельсинки в 13.15.
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Перед отъездом в Финляндию президент США дал интервью телекомпании CBS, в котором сказал, что у него нет "высоких ожиданий" от предстоящей встречи.
Президент США Дональд Трамп считает, что отношения между Вашингтоном и Москвой никогда не были хуже из-за того, что США многие годы демонстрировали "глупость и тупость".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
"Наши отношения с Россией никогда не были хуже из-за многолетней глупости и тупости США, а теперь еще и из-за сфабрикованной охоты на ведьм", - отметил американский президент.
Этот твит появился за несколько часов до встречи с президентом России Владимиром Путиным. Встреча должна начаться в Президентском дворце в Хельсинки в 13.15.
Читайте также: Трамп опубликовал письмо лидера КНДР
Перед отъездом в Финляндию президент США дал интервью телекомпании CBS, в котором сказал, что у него нет "высоких ожиданий" от предстоящей встречи.
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