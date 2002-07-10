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Раздел: Мир  
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Трамп назвал причины ухудшения отношений России и США

Трамп назвал причины ухудшения отношений России и США США много лет проводили "глупую и тупую" политику в отношении РФ, заявил Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп считает, что отношения между Вашингтоном и Москвой никогда не были хуже из-за того, что США многие годы демонстрировали "глупость и тупость".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

"Наши отношения с Россией никогда не были хуже из-за многолетней глупости и тупости США, а теперь еще и из-за сфабрикованной охоты на ведьм", - отметил американский президент.

Этот твит появился за несколько часов до встречи с президентом России Владимиром Путиным. Встреча должна начаться в Президентском дворце в Хельсинки в 13.15.

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Перед отъездом в Финляндию президент США дал интервью телекомпании CBS, в котором сказал, что у него нет "высоких ожиданий" от предстоящей встречи.
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 Теги: Трамп, Россия, отношения

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Сегодня, 21:18 » Автор: Едгар Букмирза
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