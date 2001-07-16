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Назван самый богатый человек в современной истории
Безос "обогнал" по средствам Гейтса.
Основатель компании Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в современной истории.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Bloomberg.
Отмечается, что чистая стоимость состояния основателя Amazon по состоянии на 16 июля достигла 150 миллиардов долларов. Это примерно на 55 миллиардов долларов больше, чем сумма состояния одного из основателей Microsoft Corp. Билла Гейтса, который занимает второе место в списке самых богатых людей мира.
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Сообщается, что 54-летний Безос "обогнал" по средствам Гейтса в условиях, "скорректированных с учетом инфляции". Таким образом, он стал самым богатым человеком в современной истории.
Основатель компании Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в современной истории.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Bloomberg.
Отмечается, что чистая стоимость состояния основателя Amazon по состоянии на 16 июля достигла 150 миллиардов долларов. Это примерно на 55 миллиардов долларов больше, чем сумма состояния одного из основателей Microsoft Corp. Билла Гейтса, который занимает второе место в списке самых богатых людей мира.
Читайте также: Назван самый богатый политик Украины
Сообщается, что 54-летний Безос "обогнал" по средствам Гейтса в условиях, "скорректированных с учетом инфляции". Таким образом, он стал самым богатым человеком в современной истории.
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