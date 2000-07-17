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Раздел: Мир  
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В США раскрыли российскую агентку

В США раскрыли российскую агентку 29-летняя женщина тайно работала на российское правительство.

В США задержали гражданку России по подозрению в попытке повлиять на политику Соединенных Штатов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

Американские чиновники утверждают, что 29-летняя Мария Бутина действовала как агент России в США, развивая отношения с американцами и организациями, имеющими влияние в американской политике, с целью продвижения интересов России.

В материалах дела также указывается, что россиянка осуществляла свою деятельность без официального раскрытия факта, что она выполняет обязанности агента российского правительства, как того требует закон.

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Российская сторона пока эти обвинения не комментировала.
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 Теги: США, Россия, агент

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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