В США раскрыли российскую агентку

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Президенту США Бараку Обаме совершенно не помешает то, что Россия принимает активное участие в ситуации с Сирией, об этом он рассказал сегодня 15 сентября в своём интервью на американском канале «ABC». Из слов президента Соединённых Штатов можно было понять, что он намекает на положительное сотрудничество с Россией в вопросе по