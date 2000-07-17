Раздел: Мир
В США раскрыли российскую агентку
29-летняя женщина тайно работала на российское правительство.
В США задержали гражданку России по подозрению в попытке повлиять на политику Соединенных Штатов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Американские чиновники утверждают, что 29-летняя Мария Бутина действовала как агент России в США, развивая отношения с американцами и организациями, имеющими влияние в американской политике, с целью продвижения интересов России.
В материалах дела также указывается, что россиянка осуществляла свою деятельность без официального раскрытия факта, что она выполняет обязанности агента российского правительства, как того требует закон.
Читайте также: В США произошла кровавая перестрелка, пострадали полицейские
Российская сторона пока эти обвинения не комментировала.
В США задержали гражданку России по подозрению в попытке повлиять на политику Соединенных Штатов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Американские чиновники утверждают, что 29-летняя Мария Бутина действовала как агент России в США, развивая отношения с американцами и организациями, имеющими влияние в американской политике, с целью продвижения интересов России.
В материалах дела также указывается, что россиянка осуществляла свою деятельность без официального раскрытия факта, что она выполняет обязанности агента российского правительства, как того требует закон.
Читайте также: В США произошла кровавая перестрелка, пострадали полицейские
Российская сторона пока эти обвинения не комментировала.
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