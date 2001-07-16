Раздел: Мир
В Турции могут установить противоракетную систему из США
Госдеп ведет переговоры по поставкам систем "Patriot".
Госдепартамент США ведет переговоры с Турцией о возможной сделке по продаже системы противоракетной обороны Raytheon Co Patriot в качестве альтернативы российской системе С-400, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В частности, указано, что делегация правительства США на авиасалоне в Фарнборо проводит встречи с союзниками в надежде на укрепление оборонной торговли США.
По словам представителя Госдепа, Вашингтон ведет переговоры с Анкарой и "пытается дать туркам понять, что мы можем сделать по Patriot".
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Как известно, Вашингтон против приобретения Турцией российских систем С-400. США угрожают ввести санкции против Турции в случае, если она все же купит эти системы в РФ.
Госдепартамент США ведет переговоры с Турцией о возможной сделке по продаже системы противоракетной обороны Raytheon Co Patriot в качестве альтернативы российской системе С-400, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В частности, указано, что делегация правительства США на авиасалоне в Фарнборо проводит встречи с союзниками в надежде на укрепление оборонной торговли США.
По словам представителя Госдепа, Вашингтон ведет переговоры с Анкарой и "пытается дать туркам понять, что мы можем сделать по Patriot".
Читайте также: Российский яд "Новичок" был замаскирован под парфюм, - инсайдер
Как известно, Вашингтон против приобретения Турцией российских систем С-400. США угрожают ввести санкции против Турции в случае, если она все же купит эти системы в РФ.
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