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Раздел: Мир  
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В Турции могут установить противоракетную систему из США

В Турции могут установить противоракетную систему из США Госдеп ведет переговоры по поставкам систем "Patriot".

Госдепартамент США ведет переговоры с Турцией о возможной сделке по продаже системы противоракетной обороны Raytheon Co Patriot в качестве альтернативы российской системе С-400, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В частности, указано, что делегация правительства США на авиасалоне в Фарнборо проводит встречи с союзниками в надежде на укрепление оборонной торговли США.

По словам представителя Госдепа, Вашингтон ведет переговоры с Анкарой и "пытается дать туркам понять, что мы можем сделать по Patriot".

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Как известно, Вашингтон против приобретения Турцией российских систем С-400. США угрожают ввести санкции против Турции в случае, если она все же купит эти системы в РФ.
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 Теги: Турция, Patriot

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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