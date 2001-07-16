Раздел: Мир
Новый мексиканский президент сократил свою зарплату вдвое
Сокращение зарплат коснется всех госслужащих.
Новоизбранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что после инаугурации размер его заработная плата будет составлять 5,7 тыс. долларов в месяц. Об этом он заявил в эфире одного из местных телеканалов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Заявленная сумма президентского жалованья – 108 тысяч песо (порядка 5,7 тыс. долларов) на 40% меньше, чем на данный момент получает президент страны Пенья Ньето – 270 тыс. песо (14,2 тыс. долларов).
«Выполняя свое предвыборное обещание, я решил получать меньше половины прежней зарплаты президента», – заявил политик, добавив, что хотел бы еще больше снизить эту сумму, но боится этим вызвать недовольство будущих членов кабинета министров. Некоторые из них оставляют довольно прибыльные места в частном секторе и академические должности с высокими доходами.
Ранее политик заявлял, что ни один чиновник в стране не будет зарабатывать больше, чем он. Запланированное сокращение зарплат коснется всех госслужащих, и в первую очередь руководителей подразделений. В настоящее время доходы начальника и подчиненного могут отличаться в 18 раз.
К тому же, согласно представленному Лопесом Обрадором плану, все получаемые госслужащими бонусы будут отменены, их автопарк в ближайшее время обновляться не будет, медицинские расходы они станут оплачивать из собственного кармана, командировочные серьезно урежут.
Лопес Обрадор также намерен жестко бороться с коррупцией и в разы сократить расходы на содержание госаппарата.
Новый президент собирается изменить также конституцию страны, чтобы главу государства можно было отдавать под суд за коррупцию и нарушения избирательного законодательства. А чиновники и их семьи будут обязаны отчитываться о доходах и имуществе.
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Инаугурация Лопеса Обрадора состоится 1 декабря. Он будет руководить страной до 2024 года.
Новоизбранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что после инаугурации размер его заработная плата будет составлять 5,7 тыс. долларов в месяц. Об этом он заявил в эфире одного из местных телеканалов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Заявленная сумма президентского жалованья – 108 тысяч песо (порядка 5,7 тыс. долларов) на 40% меньше, чем на данный момент получает президент страны Пенья Ньето – 270 тыс. песо (14,2 тыс. долларов).
«Выполняя свое предвыборное обещание, я решил получать меньше половины прежней зарплаты президента», – заявил политик, добавив, что хотел бы еще больше снизить эту сумму, но боится этим вызвать недовольство будущих членов кабинета министров. Некоторые из них оставляют довольно прибыльные места в частном секторе и академические должности с высокими доходами.
Ранее политик заявлял, что ни один чиновник в стране не будет зарабатывать больше, чем он. Запланированное сокращение зарплат коснется всех госслужащих, и в первую очередь руководителей подразделений. В настоящее время доходы начальника и подчиненного могут отличаться в 18 раз.
К тому же, согласно представленному Лопесом Обрадором плану, все получаемые госслужащими бонусы будут отменены, их автопарк в ближайшее время обновляться не будет, медицинские расходы они станут оплачивать из собственного кармана, командировочные серьезно урежут.
Лопес Обрадор также намерен жестко бороться с коррупцией и в разы сократить расходы на содержание госаппарата.
Новый президент собирается изменить также конституцию страны, чтобы главу государства можно было отдавать под суд за коррупцию и нарушения избирательного законодательства. А чиновники и их семьи будут обязаны отчитываться о доходах и имуществе.
Читайте также: В Турции могут установить противоракетную систему из США
Инаугурация Лопеса Обрадора состоится 1 декабря. Он будет руководить страной до 2024 года.
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