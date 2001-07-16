Новый мексиканский президент сократил свою зарплату вдвое

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Новый президент успел потратить из американского бюджета уже одиннадцать млн долларов.

Все доходы приведены с учётом бонусов от акций.

Международный валютный фонд отказал Минску в очередном займе. МВФ посоветовал руководству страны лимитировать затраты и ускорить приватизацию, что бы снизить возможность появления очередного кризиса. Новый займ необходим Белоруссии для того, чтобы рефиннансировать рекордные выплаты по внешним долговым обязательствам.