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Раздел: Мир  
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Названа причина смертельного крушения самолета Boeing на Кубе

Названа причина смертельного крушения самолета Boeing на КубеВ результате авиакатастрофы погибли 112 человек.

Причиной крушения пассажирского самолета Boeing 737-200 на Кубе, в результате которого погибли 112 находившихся на борту, стал человеческий фактор. Об этом заявил генеральный директор мексиканской компании Global Air Мануэль Родригес Кампо, передает Еl Universal, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.

"Данные показывают, что экипаж поднял самолет в очень крутой угол подъема, создав недостаточную подъемную силу, что и привело к крушению самолета", - заявил Кампо.

По словам гендиректора компании, заключение основано на данных, полученных с бортовых самописцев, а также после реконструкции полета лайнера на авиасимуляторе, с помощью которого пытались воспроизвести маневры экипажа во время катастрофы.

18 мая 2018 года пассажирский Boeing 737-201 Advanced мексиканской авиакомпании Global Airruen (взят в лизинг авиакомпанией Cubana de Aviación) разбился вскоре после вылета по рейсу CU-972 Гавана-Ольгин из аэропорта им. Хосе Марти в Гаване, рухнув в 19 км от центра столицы в районе Сантьяго де лас Вегас. Погибли 112 человек, одна женщина выжила.

25 мая поисковые группы обнаружили второй из двух черных ящиков пассажирского самолета. На следующий после катастрофы день был найден первый бортовой самописец.

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Расследовать причины крушения кубинским властям помогают мексиканские и американские эксперты.
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 Теги: Boeing, Куба, крушение, причины

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Сегодня, 11:09 » Автор: Алена Шимко
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